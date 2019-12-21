Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terim, performansından memnun olmadığı ve gönderilecekler listesine yazdığı genç yıldızı Göztepe maçının kadrosuna almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Şener, Seri ve Lemina’nın yanı sıra 3 maç ceza alan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün de kafileye dâhil edilmedi.

GÜNAY DERTLİ

Yönetimi yıpratmayın

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay “Ne yazık ki kayyum atanması talebiyle dava açıldı. Galatasaray’ın iyiliği için yönetimi meşgul etmeyi bırakmaları lazım. Babel’in FIFA’ya şikâyeti de yeni değil. Daha önce de oldu ama halledildi” ifadelerini kullandı.