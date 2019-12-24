Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da ocak ayında yer yerinden oynayacak. Lig ve Avrupa’da kâbus gibi bir sezon yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim birçok defa ocak ayını işaret etmişti. Ancak kendisine çekidüzen vermesi beklenen oyuncuların daha da kötüye gitmesiyle beraber transfer politikası da sertleşti. Aslan’ı ocak ayında bir hayli hareketli günler bekliyor. Yönetimle sık sık transferdeki yol haritası üzerinde planlamalar yapan teknik heyetin amacı minimum beş oyunculuk bir değişim. Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Andone’nin sözleşmelerinin askıya alınması kesinleşti. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda birçok isim de topun ağızında. İşte Galatasaray’ın devre arasında yapacağı hamleler…

Bavul toplayacaklar

Luyindama ve Andone’nin sözleşmeleri askıya alınacak; Linnes ve Brugge’de kiralık oynayan Diagne geri dönecek. Kiralık sözleşmesi feshedilecek Emre Mor’un yerine, Emre Akbaba listeye dâhil olacak. Kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yerine Onyekuru kiralanacak. İstenilen performansın çok uzağında kalan Seri’nin de kiralık sözleşmesini feshetmek için kulübü ile temaslar başladı, yerine liste başı düşünülen isim ise yine kiralık olarak alınacak olan Okay Yokuşlu. Antalyaspor maçı sonrası da hareketli günler yaşayacak olan Galatasaray’da Mariano, Nagatomo ve Belhanda trafiği de olacak. Bu üç oyuncunun menajerlerinden kendilerine takım bulmaları istendi. Bu oyuncular gitmemekte direnirse bu isimlerin de sözleşmeleri askıya alınacak. Böylece üç yeni isim için kontenjan açılmış olacak.

Diagne’den yeni mesaj

Club Brugge’da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray’a dönmek için gün sayıyor. Senegalli forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu.

Saracchi adım adım Galatasaray’a

Bu sezon beklerde yaşadığı sıkıntıyı transferle aşmak isteyen Galatasaray ilk hamlesini yapıyor. Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen sol bek Marcelo Saracchi 1,5 yıllığına kiralanacak. Gelişimini sürdürmesi için Leipzig’in kiralanmasına sıcak baktığı 21 yaşındaki Saracchi, River Plate’teki başarılı performansı sonrası 2018 yılında 12 milyon avroya Leipzig’e transfer olmuştu.