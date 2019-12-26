Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf’da top koşturan millî futbolcularımız Kenan Karaman ile Kaan Ayhan, yaklaşan EURO 2020 için heyecanlı olduklarını söyledi. Geçirdiği zatürre sebebiyle millî takımın grupta oynadığı son iki maçta forma giyemeyen Kenan, millî takımın elemelerde çok başarılı bir iş çıkardığını söylerken “Fransa maçı dönüm noktası oldu. Birbirimize inanmaya başladık, bütün ülke millî takımda parlayan bir ışık gördü. Ülke ve takım birbirine kenetlendi. Takım içinde güzel bir arkadaşlık ruhu meydana geldi. Bu da maçlarımıza yansıdı” dedi.

Şansımız yüksek

Öte yandan aynı takımda forma giyen bir diğer millî oyuncumuz Kaan Ayhan da şampiyonadaki şansımızın yüksek olduğunu söyledi. Millî takım kadrosunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kaan “Bu potansiyeli iyi kullanıp büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Fransa maçlarıyla ülkede nasıl bir sevinç olduğunu gördük. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olacağız. Aynı sevinci yeniden yaşatmayı çok istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.