Merakla beklenen tayinlerde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır’a görev verilmedi. Çakır’ın yanı sıra derbide VAR görevinde bulunan Mete Kalkavan ile dördüncü hakem Alper Ulusoy’a da maç verilmedi. Derbide üç penaltılarının verilmediğini ve bu pozisyonlarda VAR’a da gidilmediğinin altını çizen Beşiktaş kanadı geçtiğimiz gün TFF’ye “VAR kayıtları açıklansın” başvurusunda bulunmuş, Fenerbahçe de “Bütün maçların VAR kayıtları açıklansın” diyerek konuyu ileri götürmüştü. Çakır’ın dinlendirilmesini Beşiktaşlı taraftarlar “Olayın üzerini kapatmaya çalışıyorlar” diyerek eleştirirken sarı-lacivertli taraftarlar “Fenerbahçe’nin kazandığı bir maçtan sonra daha hakemlere görev verilmedi” isyanında bulundu.
Derbi hakemlerine maç yok
26.12.2019 - 06:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 06:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Etiketler : mete kalkavan,cüneyt çakır,
671087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/671087.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
16
10
4
2
18
34
2
Başakşehir
16
8
6
2
11
30
3
Trabzonspor
16
8
5
3
12
29
4
Fenerbahçe
16
8
4
4
12
28
5
Beşiktaş
16
8
3
5
2
27
6
Alanyaspor
16
7
5
4
14
26
7
Galatasaray
16
6
6
4
3
24
8
Malatyaspor
16
6
5
5
10
23
9
Göztepe
16
6
5
5
0
23
10
Gaziantep FK
16
6
5
5
-2
23
11
Denizlispor
16
6
3
7
-4
21
12
Çaykur Rizespor
16
6
2
8
-9
20
13
Gençlerbirliği
16
4
6
6
-1
18
14
Kasımpaşa
16
4
3
9
-4
15
15
Konyaspor
16
3
6
7
-8
15
16
Antalyaspor
16
3
5
8
-13
14
17
Ankaragücü
16
2
5
9
-19
11
18
Kayserispor
16
2
4
10
-22
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 20:30
Beşiktaş - Gençlerbirliği
28.12.2019 15:00
Ankaragücü - Denizlispor
28.12.2019 17:30
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2019 17:30
Trabzonspor - Kayserispor
28.12.2019 20:00
Galatasaray - Antalyaspor
29.12.2019 14:00
Sivasspor - Göztepe
29.12.2019 16:30
Alanyaspor - Konyaspor
29.12.2019 16:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 19:00
Rizespor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
16
11
3
2
12
36
2
Menemen Belediyespor
16
8
4
4
4
28
3
Akhisar Bld.Spor
16
7
6
3
5
27
4
Erzurum BB
16
8
3
5
5
27
5
Keçiörengücü
16
6
7
3
4
25
6
Ümraniye
16
7
4
5
3
25
7
Bursaspor
16
8
3
5
2
24
8
Balıkesirspor
16
6
5
5
4
23
9
Altay
16
6
5
5
3
23
10
Fatih Karagümrük
16
6
5
5
1
23
11
Adana Demirspor
16
5
6
5
4
21
12
Giresunspor
16
5
5
6
-6
20
13
İstanbulspor
16
4
7
5
2
19
14
Altınordu
16
3
6
7
-6
15
15
Osmanlıspor
16
4
3
9
-8
12
16
Boluspor
16
2
6
8
-9
12
17
Adanaspor
16
1
6
9
-12
9
18
Eskişehirspor
16
4
2
10
-8
5
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
27.12.2019 19:00
Adanaspor - Karagümrük
28.12.2019 14:00
ümraniyespor - Erzurumspor
28.12.2019 16:30
Bursaspor - Hatayspor
28.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Osmanlispor
28.12.2019 19:00
Altinordu - Menemenspor
29.12.2019 14:00
Boluspor - Eskişehirspor
29.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Akhisarspor
29.12.2019 16:30
Istanbulspor - Adana Demirspor
29.12.2019 19:00
Altay - Giresunspor