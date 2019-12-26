Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen tayinlerde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Cüneyt Çakır’a görev verilmedi. Çakır’ın yanı sıra derbide VAR görevinde bulunan Mete Kalkavan ile dördüncü hakem Alper Ulusoy’a da maç verilmedi. Derbide üç penaltılarının verilmediğini ve bu pozisyonlarda VAR’a da gidilmediğinin altını çizen Beşiktaş kanadı geçtiğimiz gün TFF’ye “VAR kayıtları açıklansın” başvurusunda bulunmuş, Fenerbahçe de “Bütün maçların VAR kayıtları açıklansın” diyerek konuyu ileri götürmüştü. Çakır’ın dinlendirilmesini Beşiktaşlı taraftarlar “Olayın üzerini kapatmaya çalışıyorlar” diyerek eleştirirken sarı-lacivertli taraftarlar “Fenerbahçe’nin kazandığı bir maçtan sonra daha hakemlere görev verilmedi” isyanında bulundu.