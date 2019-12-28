Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezon sonunun ilk transferi geldi ve nereden nereye dedirtti! Evet o isim Ozan Tufan... Fenerbahçe’nin Bursaspor’dan büyük umutlarla aldığı genç yetenek o dönem futboluyla değil özel hayatı ve disiplinsiz davranışlarıyla gündemdeydi. Gözden çıkarılan ve Alanya’ya kiralık gönderilen Ozan Tufan, Sergen Yalçın’ın dokunuşuyla âdeta yeniden doğdu! Ve bu sezon Fenerbahçe’de yeni transfer gibi çok farklı ve güzel işlere imza attı. Ki o isim yeri geldiğinde kaptanlık pazubendini de taktı. Sezon sonu mukavelesi sona eriyordu. Yönetim 3+1 yıllık sözleşme yeniledi.

Duygusal mesaj

Haber, resmî siteden duyurulurken “2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcu Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz” vurgusu da yapıldı. Ozan Tufan da Instagram hesabından teklifler olmasına rağmen tek odak noktasının F.Bahçe olduğunu ifade ederek “Çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada arkasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıllık daha sözleşme imzaladım. Mutlu ve gururluyum. Emre Ağabey’in koluma taktığı kaptanlık pazubendini senelerce başarıyla taşımak, şampiyonluklar kazanmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.