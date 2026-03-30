İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. İddialar dezenformasyon ürünüdür" denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı savaş sonrasında sosyal medyada gündem olan Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa katılacağı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

‘Türkiye İran lehine savaşa katılacak’ iddiası yalanlandı: Türkiye savaşın tarafı değil

“DEZENFORMASYON ÜRÜNÜ”

Açıklamada iddia yalanlanarak “İddialar dezenformasyon ürünüdür. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir” denildi.

“TÜRKİYE SAVAŞIN TARAFI DEĞİL”

"Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir. Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alınması önemle rica olunur.

TÜRKİYE'DEN İTİRAZ

Öte yandan Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberinde Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği belirtilmişti.

İsrail’in planı doğrultusunda Kürt grupların İran’a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletilmişti. Ayrıca Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasilerin yer aldığı bir heyet Kuzey Irak’a gitmişti.

Türkiye, “Terör örgütleri savaşa katılırsa süreç falan dinlemeden vururuz, Suriye’deki gibi yaparız” mesajını vermişti.

ERDOĞAN "ÖNLEMLERİ ALDIK" DEMİŞTİ

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda “Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız” demişti.

"TÜRKİYE ASLA ÇEKİLEMEYECEK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bölgesel savaş ve istikrarsızlıkların Türkiye'yi içine çekmeyeceğini vurgulayarak “Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır. Bu savaş maalesef öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir. Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır” mesajını vermişti.

