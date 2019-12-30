Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş derbisini kazanarak havaya giren Fenerbahçe, geçen sezon kâbus yaşadığı Rize’den de mutlu döndü. Malatya deplasmanında aldığı galibiyetin moraliyle sahaya çıkan ev sahibi, deplasman fobisi olan sarı-lacivertlileri zorladı ama puan almayı başaramadı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Gökhan’la karşı karşıya kalan Vedat Muriç eski takımına karşı gol sevinci yaşamaya hazırlanıyordu ki, Kosovalının plasesi kalecinin eldivenlerinde eridi. 11’de Ozan’ın yakaladığı net fırsatta da Gökhan ayaklarıyla golü önlemeyi başardı. Ancak 13’te ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Deniz Türüç, Gökhan’ı kapattığı köşeden avladı: 1-0. Golden sonra vites yükseltmesi beklenen Fenerbahçe’nin hızını Abarhoun kesti. 18’de sol kanattan kullanılan kornerde Melnjak’ın indirdiği topa Zanka’ya rağmen kafayı uzatan Faslı savunmacı tabelayı eşitledi: 1-1.

Jailson racon kesti

Beklemediği anda kalesinde golü gören Fenerbahçeli oyuncuların yaşadığı moral bozukluğu gözle görülürken, Rizespor bu fırsatı değerlendirmeyi başarmadı. 41’de Orhan’ın kaleye paralel ortasına arka direkte Oğlucan ayak koyamadı ve devre eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Isla, Zanka, Kruse kayıpları oynarken Ersun Yanal ancak 65’te müdahale etme ihtiyacı hissetti. Zanka yerini Emre’ye bırakırken, sarı-lacivertlilerde stoper hattı Jailson ile Gustavo’ya kaldı. 70’te Jailson, jeneriklik füzesiyle dengeyi bozdu: 2-1. Rizespor yine geriye düşünce vites yükseltti ancak bu sefer Fenerbahçe hata yapmadı. Boldrin ve Talbi’nin gol girişimlerinden sonuç alamayan yeşil-mavililer, 85’te Aminu’yla umutlanırken Altay kalesinde devleşti. Derbi sonrası beklentilerin çok altında bir performans sergilese de Fenerbahçe 4 maçlık deplasman galibiyeti hasretini dindirerek araya keyifli girdi.

Hedefi buldu!

2018’de Galatasaray’a uzaktan gol atmasının ardından Rize deplasmanında da füzesini çıkaran ve tam isabet sağlayan Jailson, gol için “Galibiyeti getirmesi sevindirici” dedi. Sambacı, üç puanı getiren faktörün ekip hâlinde çalışmaları olduğunu söyledi. Stoperde görev alan ve Ersun Yanal’ın jokeri konumunda bulunan Jailson bu sezon ilk siftahını yaptı.

4-5 olurdu

Genelde Ersun Yanal’ın hamle oyuncusu konumunda bulunan ancak Rize deplasmanına on bir başlayan Deniz Türüç güzel bir frikik golüne imzasını attı. 2017’den sonra ligde frikik golüne ulaşan Türüç maç sonu “Zor bir maç oldu. Benim golümden önemli olan takım oyunu. Bence iyi maç oynadık. Domine ettik. Rakibi geri ittik. Top bizdeydi. Biraz daha dikkatli olsaydık, Üç, dört, beş gol bulabilirdik. İkinci yarıya umutla gireceğiz. Tam havayı yakaladığımızda devre arası geldi” diye konuştu.

Hazıra alışmışlar!

Maç sonu Fenerbahçe yönetimi adına konuşan Başkan Vekili Semih Özsoy önemli ifadeler kullandı. Jailson’un golünün bazı şeyleri örttüğünü vurgulayan Özsoy “Vedat Muriç’in pozisyonu fazlasıyla penaltıydı. 25. dakikada Rizespor 10 kişi kalabilirdi. Kazandık ama bunları dile getirmeliyiz. Hakem atamaları şeffaf olmalı. Görüşmeyle (Zorlu) ilgili TFF ve başkanımız açıklama yaptı. Bize atılan tweetler net gösteriyor ki onlar için ‘zor’ olacak. Hazıra alışmışlar. Hak adalet için oradaydık. Artık herkes eyyamdan bıktı. Bizim maçtan sonra olanlar (MHK başkanı ile hakemler arasında yaşananlar) doğruysa bu vahim. Bilemiyoruz, bilmediğimiz şey için yorum yapamıyoruz” diye konuştu.

MURİÇ’TEN İDDİALI SÖZ:

Şampiyon olacağız

Fenerbahçe ilk defa Muriç’in gol atmadığı bir maçı kazanırken Kosovalı eski takımına karşı gol aradı. Sarı-lacivertli forvet maç sonu kısa bir açıklama yaparak “Şampiyonluk daha zorlu geçecek. İnşallah sonunda biz şampiyon olacağız” temennisinde bulundu.

İLK BEŞTE ONLAR VAR

Pas ustası Kanarya!

Sarı-lacivertliler oyun olarak değil ama skor anlamında istediğini alırken maçın detaylı istatistiklerinde dikkat çekici bir durum vardı. Pas isabetinde ilk beşte (Gustavo 58/64, Jailson 57/64, Zanka 51/54, Tolga 49/59, Dirar 40/48) Fenerbahçeli oyuncular yer aldı.

DENEDİ OLMADI...

Tufan karavana!

Kanarya’da hafta içinde mukavelesi uzatılan Ozan Tufan maça kaptan çıktı. Derbide uzaktan gol atan ve öz güveni yüksek olan sarı-lacivertli oyuncu, Rize’de 4 şut denemesinde 1 isabet buldu ama golü bulamadı. Ozan ayrıca 15 top kaybıyla bu alanda zirvedeydi.