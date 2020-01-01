Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe camiası, devre arasında takviye bekliyor. Yönetim de bu taleplere karşı boş değil. Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Ancak işin rakamsal kısmında bir problem var. Hem de devasa bir problem. Kulüp Lisans Talimatı gereği Fenerbahçe’nin 206 milyon lira olan harcama limiti yeni güncellemeyle 224 milyon liraya yükseldi. Ama 18 milyon liralık bu artışın çok da bir anlamı yok. Zira, sarı-lacivertliler, 31 Ekim 2019’da yaptıkları KAP’a bildiriminde futbolcu ve teknik heyet giderlerinin 65.1 milyon avro olduğunu belirtmişti. O günkü kur üzerinden (6,37) bu rakam 414 milyon liraya tekabül ediyordu. Bugün ise 6,68’lik kurdan rakam 434 milyon lira.

Cevap bekleyen sorular...

Özetle Fenerbahçe harcama sınırlarını yüzde yüz aşmış durumda. Yani yüzde 30’luk sapma hakkı olan (67 milyon) ile 292 milyon lira hesaplandığında dahi Fenerbahçe bugün itibarıyla eksi 142 milyon lirada. Bunun avro karşılığı ise 21,5 milyon. Bu arada Fenerbahçe’nin açıkladığı 65,1 milyon avroluk harcamada ‘Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yer alan menajer giderleri de dahil değil. Statü gereği yaptırım uygulanması gereken F.Bahçe’nin transfer çalışmalarını sürdürmesi, yönetimin bir kontra atak hazırlığında olduğunu işaret ediyor. Yeniden yapılandırma anlaşması da yapılmadı. Tek çıkar yol futbolcu satışı ve maaşlarında 20 milyon avroluk bir hamle.

MÜEYYİDELER NE DİYOR?

TFF’nin ‘Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre harcama limitlerini aşan takımlara çeşitli yaptırımlarla yüzleşecek. Buna göre,

∂ Yüzde 5 aşan takımlara ihtar,

∂ Yüzde 6 ila 10 aşanlara kadro sınırlaması,

∂ Yüzde 11-15 aşanlara transfer yasağı,

∂ Yüzde 16-20 aşanlara 1 puan silme cezası,

∂ yüzde 21-24 aşanlara 2 puan silme cezası,

∂ yüzde 26 ve üzerine 3 puan silme cezası verilecek.

LİSTE BAŞI JAILSON

Hesaplarını dengelemek ve transfer yapabilmek için kaynak arayışında olan Fenerbahçe Mehmet Ekici’nin yanı sıra Jailson, Alper, Rami, Mevlüt, Zajc gibi isimleri satış listesine koydu. Vedat Muriç’i astronomik bir teklif gelmemesi hâlinde elde tutmakta kararlı olan sarı-lacivertlilerin en büyük gelir beklentisi Jailson’dan. Sambacı için 6 ila 8 milyon avro rakamları telaffuz ediliyor.