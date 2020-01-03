Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ocak ayına hızlı giriyor. Devre arası transfer döneminde yapacağı kabuk değişimi ile birlikte ligin sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar ilk transferine imza attırmaya hazırlanıyor. Leipzig’in 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi için Alman ekibi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar oyuncuyu bir buçuk yıllığına kiralayacak. Kiralama ücreti ödemeyecek olan Galatasaray, oyuncunun ise maaşının tamamını üstlenecek. Sezon başı transfer döneminde yaşadığı aksaklıklardan dolayı birçok isimin kampa geç katılması, takımın form tutmasını geciktirmişti. Aynı durumun tekrarlanmaması için bu sefer elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım Saracchi’yi bugün İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Kontrolden geçecek

Sabah Türkiye’ye gelmesi istenen Uruguaylı isimin programı da hazırlandı. İlk önce sağlık kontrolünden geçecek olan Saracchi, daha sonra Florya Metin Oktay Tesislerine gidecek. İstanbul’da bir buçuk sene boyunca kalacağı evi seçtikten sonra Sarrachi’nin cumartesi günü yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte sahada olması hedefleniyor. Ancak muhtemel bir aksilik durumunda ise en geç cumartesi sabahı Uruguaylı oyuncunun İstanbul’da olacağı öğrenildi. Onyekuru ve Sakidika’yı en geç hafta başında İstanbul’a getirmek isteyen yönetim yeni isimleri Antalya kampındaki hazırlık maçlarına yetiştirmek istiyor.

Leipzig’in 2018’de 12 milyon avroya River Plate’den satın aldığı Sarrachi geçen sezon 20 resmî maçta oynayıp bir asist yapmıştı. Genç oyuncu bu sezon ise sadece yedi karşılaşmada şans bulurken bir gol kaydetti. Uruguaylı oyuncunun transferiyle birlikte takımda 2,5 sezondur forma giyen Yuto Nagatomo’ya veda edilecek.

Falcao listeye girdi

Sezon başı Galatasaray’ın en flaş transferi olan Falcao, son 10 yılda en çok gol atan oyuncular listesine adını yazdırmayı başardı. Kolombiyalı golcü 342 maçta 219 gol bulurken listede 11. sırada kendine yer buldu.

G.SARAY İDDİALARINI

Melo yalanladı

Galatasaray’ın eski oyuncusu Felipe Melo, Galatasaray’a döneceği haberlerini yalanladı. ESPN’de çıkan haberde Palmeiras’ın, Mariano karşılığında Melo’yu Galatasaray’a bedava göndereceği iddiaları yer almıştı.