Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bravo iki takıma da... İlk devrenin son haftasında akşam kuşağında nefesleri kesen bir maç vardı. Normal süresi 73-73 eşitlikle tamamlanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 üstün geçen Anadolu Efes önünde M'Baye ile üstünlük kuran Karşıyaka son 3 dakikaya 15-14 önde girdi. Larkin ve Micic'le 3 sayılık basketler bulan Efes, Buğrahan'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle periyodu 23-18 galip tamamladı. İkinci periyodun başında Micic ve Pleiss'le basketler bulan konuk ekip, 16. dakikada Singleton'un faul atışından bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Devrenin son dakikasına 40-30 önde giren Anadolu Efes, ikinci periyodu 42-32 üstün bitirdi.

Bekledi bekledi ve attı

Üçüncü periyoda Metecan, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 3 sayıya (41-44) kadar indirdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Kennedy'nin basketiyle 49-49 eşitliği yakaladı. Son bölüme ise Anadolu Efes 52-50 önde girdi. Kaf-Kaf Taylor'un etkili oyunuyla 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. Efes ise Shane Larkin'le 7-0'lık seri yakaladı. Normal süre 73-73 bitti. Uzatma periyoduna Efes'in 7-0'lık serisine Karşıyaka cevap verdi ve bitime 1 dakika 27 saniye kala 80-80 eşitlik vardı. Son 20 saniyede topu alan ve süreyi çok iyi kullanan Larkin basketi attı ve direkt soyunma odasına gitti.

Statta olsa dolardı

Anadolu Eges'in koçu Ergin Ataman: Çok güzel bir atmosfer vardı. Ayakta duracak yer yoktu. Statta oynansa stat dolardı. Maç son beş dakikaya kadar kontrolümüzde geçti. Sonra kontrolü kaybettik ve Karşıyaka 6 sayı öne geçti. Çok agresif bir savunmayla karşılaştık. Maç iki tarafa da gitti, geldi. Uzatmada biz Larkin'le galip geldik.