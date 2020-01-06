Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta taraftarlar merakla transfer yapılıp yapılmayacağını bekliyor. TFF’nin belirlediği harcama limitinden sonra yönetimin de eli kolu bağlanmış durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalya kampında transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı, devre arasında takıma yapılacak olan takviye için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söylerken “Tabii ki limitlerle ilgili olarak yönetimin de yaptığı çalışmalar var. Bunlar aşıldıktan sonra gelenler olacaktır. Şu anda biz mevcudu nasıl daha iyi hâle getiririz diye düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dorukhan istekli

Takım hakkında bilgiler de veren Avcı, Burak’ın takım çalışmalarına başlayacağını söyledi. Geçirdiği ciddi sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Dorukhan’ın da beklenenden hızlı iyileştiğini ifade eden Avcı “Dorukhan çok istekli çalışan ve bir an önce sahalara dönmek isteyen bir oyuncu. Bu durum da sakatlığının olumlu şekilde hızlı iyileşmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Avcı, genç oyuncularla ilgili olarak ise “Bazıları başka takımlara gitti, bazıları burada. Hepsinin gelişimine bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kartal’da üç eksik

∂ İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da günde çift idman yaparak geçiren Beşiktaş’ın antrenmanında sabahki kondisyon çalışmasının akabinde çift kale maç yapıldı. Atiba ve Caner Erkin dinlendirilme amacıyla idmana çıkmazken soğuk algınlığı bulunan Victor Ruiz de çalışmada yer almadı.

KEVIN N’KOUDOU:

Yedi puan fark kapanır

∂ Siyah-beyazlıların yıldızı N’Koudou, lider Sivasspor’la aradaki yedi puan farkın kapanacağını söyledi. Fransız oyuncu bunun için iç sahadaki bütün maçları kazanmaları gerektiğini söyledi. N’Koudou ayrıca hakem kararlarıyla ilgili olarak “Aynı hatalar bazı takım aleyhine tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa kabul edilebilir hâle gelmiyor” dedi.

KAMPTA ÇOK İSTEKLİ

Oğuzhan sevinci

∂ Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ikinci yarıya ciddiyetle hazırlanıyor. Dar alanda yapılan çift kale karşılaşmasında verdiği paslarla Abdullah Avcı’nın da beğenisini kazandı. Millî futbolcu kampın ilk günlerinde hırsıyla alkışları toplarken karabulutları dağıtmaya başladığı gözlendi.