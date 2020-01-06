Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Arda Turan konusu Galatasaray'ın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli oyuncunun gündemlerinde olmadığını söylese de gidişat pek onu göstermiyor. İdman öncesi başkanın Arda Turan'la ilgili 'gündemimizde yok' sözü hatırlatılan Fatih Hoca "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası. Arda, bir defa bile 'Ben Galatasaray'a geleyim', mukavele için veya başka imza için herhangi bir dilekte bulunmadı. Böyle bir isteği hiç olmadı. Ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım" dedi.

İçeriden kim çıkarıyor?

Onyekuru'yu sezon başı da istediklerini ancak vermediklerini ifade eden Terim "Atakta çeşitlilik, atak repertuarımızın genişlemesi adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" ifadesini kullanırken bir başka transfer Saracchi için de "Genç, yetenekli bir oyuncu. Hem bugünü hem de yarını planlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. İçeriden bazı haberlerin çıkarılmasından rahatsız olduğunu ve bunun kulübe zarar verdiğini ima eden Fatih Hoca "Araştırıyorum, bulursam da ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Burada önemli olan Galatasaray'ın zarar görüp görmemesi" dedi. Terim, 2 Şubat'a kadar transferde farklı gelişmelerin de olabileceğini vurguladı. Nzonzi'nin kadro dışı durumunun devam ettiğini vurgulayan tecrübeli hoca oyuncunun takıma dönmesi için arkadaşlarından özür dilemesinin yeterli olacağını ifade etti.

5 aylık maliyeti 1,4 milyon avro

Galatasaray, Henry Onyekuru’nun sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar Monaco’ya transfer bedeli olarak 750 bin avro, Onyekuru’ya ise 650 bin avro ödeyecek. Yeniden sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Nijeryalı oyuncu daha sonra takımla birlikte idmana çıktı.

MHK Başkanı görevi bırakmalı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz,. Henry Onyekuru'nun imza töreninin ardından GS TV’ye gündemi değerlendirdi. Öne çıkan sözleri...

- (Zorlu görüşmesi için) Tuz koktu. Tuz kokarsa her şey bozulur. Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir. Biz görüşmenin kimseye haber verilmeden, özel bir büroda gerçekleştirilmesine karşıyız. Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır.

- Bir MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez, onu ikna etmeye çalışmaz. Biz o ilgili kulüp başkanının ikna olmadıklarını sonra yayınladıkları resmî açıklamalarda gördük. Bunu da TFF izledi. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir.

-MHK başkanının oraya çağrılmaması gerekir. Sosyal kurumlarda siz bir görevdeyseniz, o görevle ilgili bir mevkideyseniz ticari ilişkiye giremezsiniz. Siz bir kulübün başkanı ya da mensubuysanız, o kulübe fatura kesip fatura alamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişkiyle o görev sürdürülmez. MHK Başkanı’nın bu görevi sürdürmemesi gerekir.

- (TRT- Ersin Düzen olayı) TRT bizim milli kuruluşumuz, göz bebeğimiz. Geliri, gideri bize ait bir kurum. Siz burada kendi özel fanatik çıkarlarınız ya da duyumsamalarınız için ya da aklınıza estiği gibi konuşamazsınız. Böyle bir düzen olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Aylardır maaşlar ödenmiyor ne demek?

- (Kadın basket maçı) Kadın basketbol maçında olanlardan anbean haberdar oldum. Hakemler parkede cinayet işlemiştir. Sadece futbolda değil, baskette de kayırmacılığın, taraf tutmanın açık hale geldiğinin en net örneği Orman maçındaki hakem yönetimidir.

CİMBOM PARA KAZANACAK

Alex Telles piyangosu

∂ The Sun, Chelsea’nin G.Saray’ın eski oyuncusu Alex Telles’i 40 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanarak Porto’dan transfer etmeyi istediğini yazdı. Telles’in sözleşmesine bir sonraki satıştan pay alma maddesi koyan sarı-kırmızılılar transfer gerçekleşirse 3 milyon 350 bin avro alacak.

20 MİLYONLUK TEKLİF

Seri’ye Lyon talip

∂ Lyon’un, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jean Michaël Seri’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Express Sport’da yer alan haberde Fransız ekibinin, Seri için Fulham’a 20 milyon avro teklif ettiği belirtildi. Bu sezon 18 maçta forma giyen Seri bir gol atıp iki asist yaptı.

ANMA MESAJI YAYIMLANDI

Vardar unutulmadı

∂ Galatasaray’da 1997-2004 yılları arasında basınla ilişkiler görevini yürüten Turgay Vardar, vefatının 14. yılında anıldı. Sarı-kırmızılıların resmî internet sitesinden yapılan açıklamada “Turgay Vardar’ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

LEMINA HAYATINDAN MEMNUN

Her şey harika

∂ Galatasaray’ın sezon başı Southampton’dan kiraladığı Lemina ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu: Galatasaray’ın stadı, seyircisi, tesisleri her şeyi bir numara. Taraftarımız takımına tutkulu bir aşkla bağlı. İstanbul modern bir şehir. Bu açıdan Paris’e benziyor. İkinci yarı daha farklı olacak.