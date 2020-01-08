İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, 17. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle perdeyi açtı. Riyad Mahrez, 33. dakikada farkı ikiye çıkardı. Andreas Pereira, 39. dakikada kendi kalesine attı ve Manchester City, ilk yarıyı 3 farkla üstün kapattı. Manchester United'ın tek golü 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 29 Ocak'ta Etihad Stadium'da oynanacak ve turu geçecek ekip finalde Aston Villa - Leicester eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.