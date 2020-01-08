Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri Antalya Belek’te start verdi. Törene katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir önemli açıklamalar yaptı. Hakemlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Özdemir “Futbolcular, taktiği veren teknik direktörler, takımları kuran yöneticiler de hata yapıyor ama nedense en çok eleştirilen, tartışılan hakemler oluyor, başaktör hâline getiriliyor. Başarı geldiğinde onlar sahipleniyor, başarısızlıkta TFF ve MHK, hakemler suçlanıyor” dedi.

UEFA da beğeniyor

Hakemlere ilk yarıdaki performansları için teşekkür eden Özdemir VAR uygulaması konusunda da “Süper Lig’de 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. İlk yarıya baktığımızda, VAR’a gidilen 69 pozisyonun sadece dördü değişmemiş. Yani VAR’ın gereksiz yere değil doğru kullanıldığını açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün UEFA’da VAR uygulamalarımız beğeniliyor” diye konuştu.

HAKEMLERE TAVSİYE

Cezayı hemen sahada verin

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere çağrıda bulundu. Özdemir, “Ne olursa olsun, gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. Sahada ister futbolcu, ister teknik adam, ister koridorda yönetici olsun, saygısızlığa prim tanımayın, duygusal davranmayın, yapanın cezasını anında verin” ifadelerini kullandı.