Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da futbola dönen Tolga Ciğerci “Boş mukaveleye imza atarım” dedi. Çok zor bir dönemin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten tecrübeli oyuncu “Ali Koç Başkan’ım, doktorlar, herkes destek verdi ve o kötü günler geride kaldı. Sonuçları da maçlarda belli oluyor” derken, “Hedefim beş ay sonra takımla şampiyonluk yaşamak. Sözleşme konusunda fazla bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe’ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Boş mukaveleye imza atarım” ifadesinde bulundu.



> Ekici sevinci

Mehmet Ekici’nin takıma geri dönmesine sevindiğini belirten Ciğerci “Takımda herkesle iyi anlaşıyorum ama o benim dostum. Geri dönmesi beni mutlu etti. Bize çok yardımcı olacak” dedi. Gurbetçi oyuncu millî takım tercihinde Almanya’yı seçen oyuncular içinse “Bazıları orada doğdukları için Almanya’yı tercih ediyor. Herkes kalbinin sesini dinlesin. Ben öyle yaptım. Her zaman Türkiye’yi istiyordum” değerlendirmesine bulundu.



Hayırlısı olsun

Ligde 17 haftalık bölümünde 14 maçta süre alan ve iki gol atan Tolga Ciğerci, kampın çok iyi geçtiğini belirterek “2020’ye iyi başlayacağız. İnşallah her şeyin hayırlısı olur” dedi.