Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da beklenen operasyon tam olarak olmasa da kısmen gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda yönetim teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda takıma üç takviye yaptı. Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika alındı. Yönetim ile sık sık transfer toplantısı yapan teknik heyet bir sonraki hamlesini stoper bölgesi olarak belirledi. Liste başında ise iki isim var; Mert Çetin ve Jeison Murillo. Galatasaray Mert için Roma ve Murillo için de Sampdoria ile ilk temasını da gerçekleştirdi. Ancak ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Sampdoria kiralık formülü için kapıyı tamamen kapattı.



C planı: İçeriden çözüm

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer bütçesi çok kısıtlı olan ve bir yandan da eldeki fazlalıkları göndermeye uğraşan yönetimin yeni stoper için kaynağı yok. Herhangi bir bonservis bedeli ödemeden sezon sonuna kadar kiralama üzerinde duruluyor. Bu bağlamda Mert Çetin için son defa Roma’nın kapısını çalınacak. 23 yaşındaki oyuncu da Galatasaray’a sıcak bakıyor ama nihai kararı kulübü verecek. Mert Çetin işi de olmazsa listedeki diğer isimlere ağırlık verilecek. Eğer takviye yapılamazsa da ligin ilk yarısında olduğu gibi mecburen içeriden çözüm bulmaya çalışılacak.



4 - Roma’nın 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı 23 yaşındaki Mert Çetin bu sezon dört maçta sadece 214 dakika süre alabildi.



KİRALIK GİDİYOR

Babel’in adresi Ajax

Haber Hollanda’dan geldi. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, takımın antrenman yaptığı sırada gazetecilere transfer haberi verdi. Gazetecilerin Babel konusunda “Yeni bir gelişme var mı?” sorusuna van der Sar “Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur” dedi. Babel’in sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.



ES-ES HABERSİZ!

Sekidika belirsizliği

Galatasaray ile anlaşan Jesse Sekidika konusunda Eskişehirspor cephesinde belirsizlik var. Kulüp Başkanı Mustafa Akgören “Jesse ihtar çekip 83 bin avro alacağını istedi. Ödeme yapacağımız süreci kabul etmedi. Menajeriyle defalarca görüşmek istedik olmadı” dedi.



Denetim Kurulu görevinin başında

∂ Galatasaray Kulübü, denetim kurulunun görevine devam ettiğini açıkladı. Resmî site bildirisinde, “Mart 2019’daki ibrasızlığın iptali için açılan davada tedbir kararı sonrasında kaldırılmıştı. Dava sürmektedir ve Denetim Kurulu üyelerinin aklanmamış olmaları üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir. Basında iddia edildiği gibi seçime gitme zorunluluğu yoktur” denildi.



ASLAN, U19’DAN FARK YEDİ

11’E 11 TAKTİK MAÇI!

İkinci devre hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray, U19 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Genç Aslanlar gollerini Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan’la bulurken, kulüp sitesinin karşılaşmayı, “11’e 11 taktik maçı” şeklinde duyurması dikkat çekti.