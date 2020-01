Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta Cenk Tosun seferberliği yaşanıyor. Önceki gün takımın kaptanı Burak Yılmaz’ın “Ona sadece, Come to Beşiktaş” diyorum çağrısı yaptığı yıldız futbolcu için dün de siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı olumlu ifadeler kullandı. Burak Yılmaz’ın söylediklerine katıldığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Burak ve Cenk... Daha ne isteyebilirim ki? Millî takımın iki golcüsüne sahip olmayı düşünmek bile çok güzel şeyler hayal ettiriyor. Umarım olur” sözlerini kullandı. Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Cenk Tosun’un önceliği ise kariyerine Premier Lig’de devam etmek. Everton’da çok az forma şansı bulan ve EURO 2020’ye hazır gitmek için sürekli oynayabileceği bir takım arayan millî futbolcu için bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace devreye girmiş durumda.



> Çebi hazırlanıyor

Everton’un yeni menajeri Carlo Ancelotti’nin şu anda ilk alternatif olarak düşünmediği Cenk Tosun’u kiralamak isteyen Crystal Palace, yıldız oyuncunun, 110 bin sterlin olan haftalık ücretini karşılamaya da hazır. Cenk Tosun’un bu transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği belirtiliyor. Bu gelişmelere rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girmeye hazırlanıyor. Öte yandan yıldız golcünün babası Şenol Tosun çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, “Cenk, büyük ihtimal kiralık olarak Everton’dan ayrılacak. EURO 2020’ye hazır olmak için forma giyebileceği bir yere gitmek istiyor. Beşiktaş bizim yuvamız ancak Cenk’in gündeminde önce İngiltere sonra Almanya var. Ama futbol bu. Her an her şey olabilir” dedi.



EMRE KOCADAĞ:

Cenk istesin biz getiririz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Cenk’le ilgili olarak, “Bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş’a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlarız” dedi.



DÖRT TAKIM KAPIŞIYOR

Talipleri sıraya girdi

Cenk Tosun için Beşiktaş ve Crystal Palace’ın yanı sıra iki takım daha sırada bekliyor. Ada basınında çıkan haberlerde Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa’nın da gündemlerinde Cenk Tosun’un olduğu belirtiliyor.



LİMİT ARTIRIMINDA GÖZLER FEDERASYON’DA

Yıldızlar bekliyor

Ara transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek cevaba kilitlendi. Forvet takviyesi için TFF’den limit artırımı konusundaki kararını bekleyen siyah-beyazlılara yarın cevap verileceği öğrenildi. Eğer limit artırımı için onay gelirse ilk hedef Everton forması giyen takımın eski yıldızı Cenk Tosun olacak. Torinolu Simone Zaza, Udinese’den Lukasz Teodorczyk, Brescia’nın dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli ve Denizlispor’dan da Hugo Rodallega alternatifler arasında tutuluyor. Federasyondan limit artırımı için beklenen cevap gelmezse mevcut kadrodaki oyuncuların satışıyla kaynak oluşturulacak.



O ‘GİTMEM’ DESE DE...

Oğuzhan’a talep yağmuru

Beşiktaş’ta 2,5 milyon avroluk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermeye çalıştığı Oğuzhan Özyakup’a Konya ve Kayseri’den sonra Malatya da talip. Başkan Gevrek, “Oğuzhan’ı istiyoruz. Şartlar oluşursa neden olmasın” derken, Ozzy ise takımda kalmak istediğini açıkladı.



POLONYALI HAZIR

Teodorczyk ‘Evet’ dedi

∂ Udinese forması giyen Lukasz Teodorczyk, siyah-beyazlı takımda oynamayı kabul etti. Sezonun ilk yarısında altı maçta şans bulamayan ve gol atamayan Polonyalı santrfor için siyah-beyazlı yönetim hem federasyon, hem de Cenk Tosun’dan haber bekliyor.



DESTEK BEKLENİYOR

Kombinelere ilgi çok az

∂ Siyah-beyazlılarda sezonun ikinci yarısına özel olarak kombine satışlarını geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Şu ana kadar 350 adet kombine satışının gerçekleştiği öğrenildi. Beşiktaş’ta yöneticilerin, kombine kartlara ilginin artması için çağrıda bulunacağı öğrenildi.