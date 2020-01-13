Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı zorlanmadan 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrindeki karşılaşmaya hızlı giren Filenin Sultanları ilk seti 25-17 kazandı. Daha dengeli başlayan ikinci sette Lipmann ve Orthmann’ı durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, Eda Erdem Dündar’ın etkili servisleri, Zehra ile Hande’nin sayılarıyla bu bölümü de 25-19 kazanarak 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Disiplinli oyun

Üçüncü sette oyun disiplinini elden bırakmayan Türkiye, Naz Aydemir Akyol’un çizgiye gönderdiği etkili servisle molaya 9-6 üstün girerken, Hande Baladın ve Meliha İsmailoğlu’nun üst üste kazandığı sayılarla 4 sayılık avantaj yakaladı: 15-11. Almanya’nın farkı kapattığı son bölümde, Orthmann’ın serviste hata yapmasıyla 23-22 öne geçen ay-yıldızlılar, art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı. Daha önce 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden millîler dün de Tokyo’nun yolunu tuttu.