Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ah be Merih Demiral! Türk futbolunun son dönemlerdeki yükselen değerlerinden birisi daha nazara geldi... Hem de öyle böyle değil. Fransa ekibi Lille’e giden Yusuf Yazıcı’nın sakatlığının ardından önceki gece de Merih Demiral ile “ah” çektik. Juventus’un Roma ile deplasmanda oynadığı maça on birde başlayan ve üçüncü dakikada golünü atan Merih, 16. dakikada sakatlanıp çıkmıştı. Teknik direktör Maurizio Sarri mücadele sonunda Merih’in durumunun ciddi olabileceğini söylemişti. Ve maalesef söylediği de çıktı. Merih’in sol diz ön çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı.

Üst üste sakatlıklar

Yusuf Yazıcı gibi Merih Demiral da EURO 2020’de yer alamayacak. Adı Avrupa devleriyle anılan ve takımda çok sevilen genç stoperin sakatlığı herkesi üzdü. Takım arkadaşı Arjantinli Paulo Dybala’dan Ronaldo’ya kadar herkes Demiral’ın yanındaydı ve ona moral vermeye çalıştı. Ay-yıldız adına çok şanssızlıklar yaşadık bu sezon... Dorukhan Toköz ile başlayan sakatlık furyasına ardından Abdülkadir Ömür ve ardından Yusuf Yazıcı eklenmişti. Dorukhan ile Abdulkadir Parmak’ın EURO 2020’ye yetişmeleri bekleniyor ama ne kadar hazır olacakları soru işareti...

EURO 2020’DE GÖRÜŞÜRÜZ

Merih Demiral’a sakatlığı üzerine destek mesajları yağdı. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu futbolcuya telefon açarken, Futbol Federasyonu, Juventus, Inter, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanyaspor kulüpleri “geçmiş olsun” mesajı yayımladı. Merih desteğe teşekkür ederken, “Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz” dedi.