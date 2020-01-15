Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu kulübün dergisindeki yazısında dilek ve temennilerini ifade etti. Yeni hoca Hüseyin Çimşir’e tam destek veren Ağaoğlu, "Acısıyla tatlısıyla, hüznü, coşkusu ve asla tükenmeyen şampiyonluk ülküsüyle koca bir 10 yılı geride bıraktık. Şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. Ama büyük camiaların gücü böyle travma anlarında belli olur. Alınan hatalı kararlara, yapılan yanlış uygulamalara ve ortaya konan yönetim zafiyetlerine rağmen Trabzonspor ve camiası kendisini toparlamayı bildi” dedi.

Doğru hazırlık süreci

Başkan, 2020’lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inandığını vurgulayarak “2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu’nun devre arasına girmiş bulunuyoruz. Sözkonusu bölümü 32 puanla tamamlarken doğru bir hazırlık süreci ve maddi gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi arzuladığımız takviyelerle sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istiyoruz. 2020’lerin ‘Altın Çağ’ olarak adlandırdığımız 1970’li yılları çağrıştırır güzellikte, alın teri ve kendi evlatlarımızla başarı dolu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHOLUYOR

Onazi Denizli'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun transferinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

TAKTİK ÇALIŞMA

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor dün taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. Sturridge salonda çalıştı.