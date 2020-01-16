Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş soğuk bir Erzurum gecesinde tatsız bir maç oynadı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk randevusunda TFF 1. Lig ekibi Dadaşların karşısına çıkan siyah-beyazlılar uzatmada yediği golle rakibine boyun eğdi ve 22 Ocak’taki rövanşı riske attı. Termometrelerin -7 dereceyi gösterdiği saatlerde ev sahibi maça baskılı girdi. Dakikalar 12’yi gösteriyordu ki öne de geçtiler. Hasan’ın sert vuruşunda Necip’e de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 33’te bir anda defans ardına sızan N’Koudou’yu düşürmekten başka çare bulamadı Osman Çelik; haliyle Koray Gençerler beyaz noktayı işaret etti. Penaltı alan ve atan N’Koudou buzlu zeminde düşe kalka vurdu köşeye: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti.

Usta işi frikik

Kartal galibiyet için yüklenirken golü kalesinde gördü. 67’de sol kanattan Hasan’ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafasını çalıştırdı: 2-1. 88’de uzun süre sonra Caner’in bir frikik golünü izledik. Siyah-beyazlı takımın usta oyuncusu meşin yuvarlağı yaklaşık 30 metreden köşeye bıraktı: 2-2. Kartal, ‘bu skor bana yeter’ dese de Erzurumspor müthiş bir baskı kurdu güçlü rakibi önünde. Uzatmada Mücahit’in sert vurduğu top Ruiz’in eline çarpınca maçtaki ikinci penaltı kararı geldi. Kaptan İbrahim vuruşuyla takımının rövanşa umutlu gitmesini sağladı: 3-2.

ŞARTLAR DOĞRU DEĞİLDİ

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı maçın ardından soğuk havaya dikkat çekerek, “Şartlar insan sağlığı ile alakalı olarak doğru değildi. Bu saate maç konuyor. Soğuk maçı da etkiliyor tabii ki. İlk yarıda doğru oyun sahadaydı. İkinci yarıda ise yedi kenar ortasına rakip vurdu, mağlubiyete tepki veremememiz sebep oldu” dedi.

-7 DERECEDE OYNANDI

Soğuğa rağmen maça

∂ Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu Erzurum’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Şehrin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi.

N’KOUDOU UMUTLU

Hiçbir şey bitmedi

∂ Beşiktaşlı N’Koudou, “İyi yaptığımız şeyler de vardı, zorlandığımız noktalar da vardı. Hiçbir şey bitmiş değil, Vodafone’da oynanacak bir rövanş var. Kaldı ki zor koşullarda mücadele ettik. Maksimumu vermeye çalıştık ama ne yazık ki kaybettik. Hâlâ çok büyük şansımız var” açıklaması yaptı.