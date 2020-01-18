Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da ligin ikinci yarıyı yarın sahası Denizli maçıyla açılırken, takımının yaş ortalaması aşağı çekildi. 21 Aralık 2019’da ligin 16. haftasında oynanan Göztepe maçına 33 yaşında olan tam 7 futbolcu ile çıkan Aslan’da bu sayı yarın 3’e inecek. Babel’i kiralayan, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırıp şans vermeyecek olan Cimbom’da kaptan Selçuk İnan da artık saha içi değil dışında katkı verecek. Göztepe maçı ortalaması 31.09 olan Aslan’da, bu sayı Denizli mücadelesinde 28.01 olacak.

Sekidika ve Taylan sonradan

Artık genç oyunculara yatırım yapmak isteyen G.Saray’da 21 yaşındaki Saracchi, 25 yaşındaki Linnes monte edildi. Orta sahada ise Göztepe maçının aksine Selçuk İnan’ın yerine artık Emre Akbaba oynayacak. Kanatlara ise kısa süre içerisinde Onyekuru ile birlikte Jesse Sekidika monte edilecek. Saracchi’nin ilk 11’de başlayacağı Denizli maçında Jesse Sekidika ile Taylan Antalyalı’nın ise hamle oyuncusu olarak kullanılması, oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

VERGİ BORCU ÖDENDİ, LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Denizli maçı öncesi Saracchi ve Sekidika’dan müjdeli haberler aldı. Geçmişe dönük 10 milyon TL’yi aşkın vergi borcunu ödeyen sarı kırmızılılar, iki yeni transferin lisansını çıkarttı. Ayrıca bu isimlerin yanı sıra sıtma rahatsızlığını atlatan Onyekuru’nun da lisansı çıkarıldı.