Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm’un şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Efecan’ın pasında topu alan Papiss Cisse’nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic’in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.

38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan’ın ortasında Bakasetas’ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Papiss Cisse'nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın şutu filelere gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Efecan’ın pasında topla buluşan Siopis’in şutunda Papiss Cisse’nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

75. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Henrique’nin yerden şutunda kaleci Marafona topu kontrol etti.

84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes’in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

87. dakikada Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1