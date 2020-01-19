Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş için bu akşam lider Sivasspor’la oynanacak karşılaşma öncesi alarm verildi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular tamamen üç puana kilitlenmiş durumda. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar kazanması durumunda zirveyle arasındaki farkı dört puana indirecek. Puan kaybında ise hem ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapılmış olacak, hem de lideri yakalama yolunda büyük bir fırsat da tepilmiş olacak. Hafta başından bu yana yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde her idmanı takip ederek âdeta futbolcular birlikte kamp kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi de göreve geldiği günden bu yana yaptığı gibi bugün de maç öncesi tesislerde oyuncularla buluşarak moral konuşması gerçekleştirecek.

Avantaj bizde

Teknik Direktör Abdullah Avcı da oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sivasspor’un zaaflarını hafta başından bu yana oyuncularına ezberlettiren tecrübeli çalıştırıcı, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Özellikle takım savunmasına önem veren Avcı, orta alandaki kanat oyuncularının 90 dakika boyunca beklere yardımcı olmasını tembihledi. Kazanılacak üç puanın kendileri açısından çok kritik olduğuna dikkat çeken siyah-beyazlıların teknik patronu, “Bu maçın ikinci yarının başına denk gelmesi ve evimizde oynayacak olmamız büyük bir fırsat. Şu ana kadarki en zor maçımızı oynayacağız. Sizlerden sanki Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyormuş gibi oynamanızı istiyorum” direktifini verdi.

Ljajic hazır kıta

Antalya kampında oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Ljajic’in durumu düzeldi. Boşnak asıllı oyuncunun idman eksiğine rağmen bu akşamki maçta forma giymeyi çok istediğini hocasına ilettiği öğrenildi.

ANLAŞMA TAMAM

Yeni sponsor Aksa

∂ Kol sponsoru Kalde ile yolların ayrılmasının ardından maddi kaynak için arayışa giren siyah-beyazlı yönetim, Aksa Jeneratör ile anlaşma gerçekleştirdi. Sivasspor maçında Beşiktaş’ın kol sponsoru olarak Aksa Jeneratör formalardaki yerini alacak.

SINIRDA BEŞ İSİM

Kartal’da sarı alarm

∂ Sivasspor maçı öncesi Beşiktaş’ta beş isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, bugün sarı kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda görev yapamayacak.

HOCALARIN REKABETİNDE

Çalımbay üstün

∂ Beşiktaş ile Sivas’ın hocaları çeşitli takımlarla bu zamana kadar 15 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Rıza Çalımbay beş galibiyet alırken, Abdullah Avcı dört defa sahadan üç puanla ayrıldı. Ligin ilk yarısında Sivasspor, Beşiktaş’ı 3-0 yenmeyi başarmıştı.