Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kupada büyük bir sürprize imza atan 2. Lig ekibi Kırklarelispor, önceki turlarda elediği Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve ile Gaziantep FK'nın ardından Başakşehir'i de kupanın dışına itmeyi başardı.

İLK 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut, Emre, Bahadır, Yüksel, Caner, Enis, Malik Karaahmet, Mert Sinan Pekesen.

Başakşehir: Volkan Babacan; Uğur Uçar, Skrtel, Azubuike, Clichy; Visca, Aleksic, Berkay Özcan, Aziz Behich; Demba Ba, Gulbrandsen.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Visca’nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi.

11. dakikada Başakşehir’in sağ çaprazdan kazandığı frikikte topun başına gelen Aleksic’in sert şutunu kaleci İbrahim yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada Berkay Özcan’ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut yandan auta çıktı.

23. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic’in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.