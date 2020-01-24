Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Rize’de 1-1 berabere biten maç sonrası İstanbul’da rakibini 2-1 yenerek kupada yoluna devam etti. Beklenenin aksine Fatih Terim yedek ağırlıklı bir kadro tercih etmişti. Orta sahada Belhanda, Lemina ve Taylan üçlüsünden oluşan bir orta saha tercihi zaman zaman sarı-kırmızılıları zor duruma soktu. Lemina dışındaki isimlerin defans katkısının az olması sebebiyle Aslan, Rize’nin baskı kurduğu anlarda kritik hatalara yaptı. Zorlu doksan dakikada karşılıklı birer gol penaltıdan gelirken, son bölümlerde Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Lemina takımına turu getirdi. İlk yarıda fırsatlar bulan gole yaklaşan taraf ev sahibiydi. 13’te Jesse köşeye harika vurdu, kaleci son anda kornere çeldi.

Son söz Lemina’nın

26’da Adem’in vuruşunda yine Tarık gole izin vermedi. 30 ve 40'ta ise Taylan bulduğu fırsatları gole çeviremedi. İkinci yarının hemen başlarında Samudio, Okan’ı çalımlayıp geçti. Vuruşunda topu çizgi üzerinden kayarak çıkaran Şener, yüzde yüz golü önleyen isim oldu. 60’ta hakem Ömer’in ortasında, Sasse’nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Adem durumu 1-0 yaptı. 77’de Okan ceza sahasında Sasse’yi düşürünce hakem bir defa daha penaltı dedi. Oğulcan topla Okan’ı farklı köşelere yolladı: 1-1. 82’de Ömer’in kullandığı kornerde topa çok iyi hareketlenen Lemina, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve çeyrek final Galatasaray’ın dedi: 2-1.

LINNES:

Kaptanlık hayalimdi!

Maça kaptan çıkan Galatasaraylı Martin Linnes, "Benim için mükemmel bir gündü. Hep böyle bir hayalim vardı, büyük bir takımda kaptanlık yapmak. Rakibimiz attığı golle geri geldi ama sonrasında da karakter örneği gösterdik" sözlerini kullandı.

BÜYÜK İDDİALAR

Kupalara alışığız

G.Saray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, "Kazanıp turu geçmek önemliydi. İlk yarı pozisyon vermedik. Tartışmalı bir penaltı oldu rakibimize. Kupalara alışık olduğumuz için bu kupada devam etmek istiyoruz. Ligde de şampiyon olacağız" dedi.

MARCAO: ZOR OLDU AMA

Tur mutlu etti

∂ Galatasaray'ın stoperi Marcao maçın değerlendirirken, "İlk karşılaşmada iyi bir skor almıştık. Kendi evimizde kazanmak için sahaya çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çeyrek finale kaldığımız için çok mutluyuz" açıklaması yaptı.

TRİBÜNLER DOLMADI

Maça ilgi azdı

∂ Sarı-kırmızılı tribünler kupa maçına fazla ilgi göstermedi. Dün akşam 20.30’da başlayan mücadeleyi 19 bin taraftar izlerken, tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Taraftarlar maçın öncesinde ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

G.SARAY KİRALIK VERDİ

Taşdemir Kayseri’de

∂ Geçtiğimiz gün sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, Kayserispor’a kiralandı. Sezon sonuna kadar kiralanan 24 yaşındaki oyuncu için Kayserispor 600 bin TL’nin yanı sıra, oyuncunun da yıl sonuna kadarki maaşını üstelenecek.

KARTAL: GOL NEDEN İPTAL

Bu maç çok konuşulur

∂ Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Bu maç daha çok konuşulur. Hakeme gidip neden golü iptal ettiğini sordum. Düdüğü hemen çaldı ve VAR'a gitme durumu ortadan kalktı. Bir çarpışma vardı ama hakem kaleciye faul olduğunu söyledi" dedi.