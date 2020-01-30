Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'nin büyük kozu Vedat Muriç, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzon karşılaşmasının stresine girmediklerini vurgulayan Kosovalı oyuncu, “Diğer maçlardan farkı yok. Yüzde 100’ümüzü vereceğiz. Derbi maçları da olsa normal maç olarak bakıyoruz. Psikolojimizi maçın stresine sokarsak sahaya istediğimizi yansıtamayız, bunun için her maç gibi hazırlanıyoruz" derken, “Trabzon’a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. Ligde 4’te 4 yaptık. Oradan da alacağımız galibiyetle şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağımızı düşünüyorum” iddiasında bulundu.

Gol hedefim yok

Saha dışından gelen olumsuz algı operasyonlarına aldırmadıklarını söyleyen Vedat, "Biz sahada kalacağız. Cevabımızı sahadan vereceğiz" derken, 'gol hedefi' sorusuna, "Bir hedef koymuyorum. Hedefe ulaştıktan sonra rahatlarım diye korkuyorum. Önemli olan şampiyonluk. Şampiyonluğu alalım da varsın ben gol atmayayım” ifadesini kullandı. Ligde 12 gol, 4 asistle oynamasına rağmen bununla yetinmeyen Muriç, "Maçta kaçırdığım gol pozisyonlarına idmanlarda ekstra çalışıyorum. Daha fazla gol atmalıyım" şeklinde konuştu.

Kruse çok zeki

Max Kruse ile uyumlu olduklarını belirten Kosovalı yıldız, “Max çok zeki bir futbolcu. Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi biliyor. O da etkili olunca rakip de sadece bana odaklanmıyor. Ben de boş alan bulabiliyorum” derken, "Lig uzun bir yol. Geriye 15 tane lig maçımız kaldı. Dile kolay. Alınacak çok puan var. Hedefimiz de kaybetmemek. Üçer üçer puanları alarak hedefimiz olan şampiyonluğu tahmin ettiğimizden de daha erken getireceğimize inanıyorum” açıklaması yaptı.

Kanarya hız kesmiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kritik mücadeleye büyük bir hırsla hazırlanan sarı-lacivertli oyuncuların moralinin yüksek olduğu görüldü. Yakaladıkları galibiyet serisini Trabzon’da sürdüreceklerine dair birbirlerine söz veren oyuncuların idman temposu teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Git artık Alper

Fenerbahçe’de Alper potuk krizi tırmanıyor. Kadroda düşünülmemesine rağmen gelen tüm teklifleri geri çeviren tecrübeli oyuncunun artık takımla antrenmanlara çıkmasına izin verilmiyor. Başkan Ali Koç’un bizzat görüşüp kiralık gitmesini tavsiye ettiği Alper, kalmakta direnince iş âdeta inada bindi. Rizespor’la anlaşan sarı-lacivertliler, gelen tüm teklifleri değerlendirirken tercihini kalmaktan yana kullanması hâlinde oyuncuyu A Takım listesinden çıkaracak ve kadro dışı bırakacak. Alper ise kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Sezon başında ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper, buna rağmen gönderilmek istemesine tepkili. Kadroda düşünülmemesine rağmen yaptığı fedakârlığın karşılığını almak ve sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.

FALETTE ONA BAĞLI

Brescia belirleyecek

Fenerbahçe’nin Simon Falatte’ye lisans çıkarma ihtimali an itibarıyla Brescia’dan gelecek habere endeksli. Miha Zajc’la ilgilenen İtalyan ekibi Sloven oyuncunun transferine karar verirse, sarı-lacivertliler buradan elde edecekleri gelirle Falette’yi lisans çıkarabilecek. Brescia’nın son dakikada da olsa Zajc’ı alması bekleniyor.