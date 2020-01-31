Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Play-off hattını zorlayan ve ilk sekizin içinde yer almak isteyen temsilcimiz son periyotta üstünlüğü ele geçirdiği maçı 74-70 kazanarak normal sezonda 10. galibiyetini aldı. Karşılaşmaya savunmada kötü bir performansla başlayan sarı-lacivertli takım çember altında zorlandığı bu bölümü 22-17 geride tamamladı. İkinci periyotta rakibine boyalı alanda kolay atış imkânı tanımayan Fenerbahçe, buna rağmen bu bölümde üç sayılık atış çizgisinin gerisinden 4/7 ile oynayan Alba Berlin'in dış şutlarına çözüm üretemeyince ilk yarı ev sahibi takımın 41-33'lük üstünlüğüyle sona erdi.



>Westermann faktörü

Üçüncü çeyrekte pota altında Sloukas ve Vesely ile sayılar bulan Fener, rakibine dışarıdan sadece bir şut imkânı tanırken, son periyoda 56-50'lik ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Bu çeyrekte Sloukas ve Westermann'dan gelen üç üçlükle skora tutunan ve maça yeniden ortak olan temsilcimiz, Obradovic'in uzun bir beşe dönmesiyle maçın son bölümünde rakibine hücum ribaundu şansı tanımadı. De Colo ve Sloukas'ın kenarda olduğu son dakikalarda Westermann'ın sazı eline almasıyla maçın kontrolünü ele geçiren Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizde Sloukas 16 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, Datome de galibiyete 15 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.



OBRA MEMNUN DEĞİL

Daha iyi olmalıyız

∂ F.Bahçe koçu Zeljko Obradovic, "Maçın anahtarı top kayıplarıydı ve son çeyreğin kritik anlarında yaptığımız savunmaydı. Bu tip maçları kazanmak için kalitemiz yeter ancak daha iyi basketbol oynamalıyız. Tıpkı, bu maçın son 10 dakikasında oynadığımız gibi" sözlerini kullandı.