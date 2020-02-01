Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görevi süresince Türk Silahlı Kuvvetleri ve millî takım adına yarışmalara katılan “yarasa adam” lakaplı Koçak, ulusal ve uluslararası alanlarda birçok başarı elde etti. Hazerfen Ahmet Çelebi’nin ardından Galata Kulesi’den atlayan ikinci kişi olan Koçak, wingsuit atlayışıyla bu defa da kulenin yanından geçerek Boğaz’a inmeyi hedefliyor. Cengiz Koçak “Uçurumdan ve köprüden yapılan dünyanın en büyük iki çoklu atlayış rekorunda bir Türk olarak adımın olması hem benim için hem de memleketimiz için çok değerli bir şey. 43 ülkede atlayış yaptım. İleride başka davetler gelirse yeni rekorlar için gideceğim” dedi.