Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligde oynadığı son üç maçı da kazanan Galatasaray’da teknik patron Fatih Terim, bugünkü Kayserispor karşısında seriyi dört maça çıkarmak istiyor. Ancak Aslan’ın önemli eksikleri var. Teknik heyet kadro kurarken çok zorlanıyor. Son haftaların yıldızı olan Lemina’nın cezalı olmasının yanı sıra, Falcao ve Saracchi de sakatlıkları sebebiyle bugün sahada olamayacak. Falcao’nun yokluğunda ileride Âdem’i oynatacak olan Terim, Emre Akbaba’yı da hücuma yakın oynatarak gol yollarında etkili olmayı planlıyor.

Seri’ye özel görev

Lemina’nın yokluğunda ise Seri takımın beyni durumunda olacak. Fatih Terim oyuncusuyla yaptığı görüşmede defanstan aldığı toplarla, oyun kurmasını ve atacağı derin paslarla da Âdem-Emre ikilisini pozisyona sokmasını istedi. Ayrıca takım toplantısında da ‘Yükselişimiz sürmeli. Transfer bitti. Gelen geldi, giden gitti. Artık herkes işine baksın. Eksiklerimiz var ancak sizin ortaya koyacağınız ekstra mücadele ile bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

OLIMPIAKOS’TA

Emre Mor komşuya

Büyük umutlarla Celta Vigo’dan transfer edilen Emre Mor, hayal kırıklığı yaşatınca takımın dışında kaldı. Transfer döneminin son dakikalarına kadar görüşmelerini sürdüren Emre Mor, Olimpiakos’a imza attı. Yunan ekibi Emre için Galatasaray’a 490 bin avro ödeyecek.