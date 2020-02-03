Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alexander Sörloth diye yazılır topa vurduğunda gidip ağlardan alınır! Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği Norveçli oyuncu bir çok konuda ciddi dersler veriyor. Kulüp bazında transferi başlı başına bir başarı. İngiltere ekibi Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralandı. Ve satın alma opsiyonu da 6 milyon avro olarak belirlendi. Ki oyuncu gelmeden önce 7,5 milyon avro olan piyasa değerini attığı gollerle şu anda 10 milyon avroya çıkardı bile. Bordo-mavili kulübe ise ödenenin çok ama çok fazlasını şimdiden verdi.



> Altın değerinde

F.Bahçe maçındaki oyunuyla bir forvette olması gereken “Duruş, son vuruş” özelliğini gösteren Norveçli, ayrıca kendi yarı sahasından aldığı topla çalımlar atarak rakip ceza sahasına kadar gelip orta da yaptı ve ayakta alkışlandı. Diğer büyükler onun gibi bir forveti mumla ararken Sörloth ligde 19 maçın tamamında forma giydi ve 13 mücadelede 16 gole adını yazdırdı. Bordo-mavililer onun gol attığı maçlarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Özetle; ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31’ini Norveçli ile kazandı.



KEYİFLER YERİNDE

F.Bahçe’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını güçlendiren Trabzonspor, ara vermeden BB Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına başladı. Oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.Oyuncuların hayli keyifli olduğu gözlendi.



REKORA GİDİYOR

Cardozo’yu yakalıyor asıl hedefi Şota!

Sörloth, ligde son 8 haftada rakip filelere 10 gol gönderirken ilk sezonunda üç büyüklere de gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği F.Bahçe ve 1-1 biten G.Saray maçında birer gol kaydetti. Norveçli bir gol daha atarsa kulüp tarihinde Oscar Cardozo ile en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olacak. Sonraki gözünü 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota’nın başarısına dikecek.



MENAJERLE PAZARLIK

Filip Novak işi çözülüyor

Ahmet Ağaoğlu yönetimi sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Filip Novak ile her konuda anlaşma sağlamış yüksek komisyon isteyen menajerine takılmıştı. Fenerbahçe maçında gol atan ve bordo-mavili forma altında 10 gole ulaşan sol bekin işinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

UĞURCAN KATLIYOR

Taksimetre açık çalışıyor

Yusuf Yazıcı’yı rekor ücrete satan, Abdülkadir Ömür gibi yıldız için de ciddi teklifler alan Trabzonspor’da yeni gözde kaleci Uğurcan Çakır’dı. İngiliz ve Fransız takımlarının izlediği genç eldiven Fenerbahçe mücadelesinde kalesinde bir gol görmesine rağmen çok net 3 kurtarışa imza atıp değerine değer kattı.