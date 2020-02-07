Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da göreve geldiğinde birçok kişi tarafından dudak bükülerek karşılanan Hüseyin Çimşir, kısa sürede rüşdünü ispat etti. Ünal Karaman’ın yerine takımın başına geçen 40 yaşındaki genç çalıştırıcı hem kupada hem de ligde alınan sonuçlarla Trabzonspor’u iki kulvarda da iddialı hâle getirdi. Bordo-mavili takım Çimşir yönetiminde kupa ve ligde oynadığı beş maçta sahadan gülerek ayrılarak farklı galibiyetlere imza attı. Trabzonspor, Çimşir yönetiminde kupada Denizlispor’u elerken, BB Erzurumspor’u 5-0 yenerek yarı finalin kapısını araladı.



> Liderlik hesapları

Süper Lig’de ise bir maçı eksiğiyle 38 puanla lider Sivasspor’un üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, evinde oynadığı Kasımpaşa’yı 6-0 ve F.Bahçe’yi 2-1 yenerek 6 puan çıkarmayı başardı. Başarılı hoca, Süper Lig’de ilk deplasman maçına başkentte çıkacak. Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor. Bordo-mavililer bu maçla birlikte erteleme maçını da kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak.



BİR HAYALİM VAR

Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Hüseyin Çimşir “Bu şerefli takımda oynadım, kaptanlık yaptım. Şimdi de Allah bana takımın teknik direktörlüğünü yapmamı nasip etti. İnsan önce hayal ediyor, bu hayali gerçekleştirdiği zaman da mutlu oluyor. İki kulvarda da hedefimiz belli” diye konuştu.

