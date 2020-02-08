Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK’yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xxx, Ruiz xxx, Vida xxx, Caner xxx, Elneny xxx, Diaby xxx (Lens dk. 74 xxx), Atiba xxx, Ljajic x (Boateng dk. 46 xxx), N’Koudou xxx, Burak Yılmaz xxx (Umut Nayir dk. 82 xx)

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Boyd, Necip, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski x, Oğuz x, Kana-Biyik x, Alin Tosca x, Morais x, Sousa x, Maxim x, Güray xx (Diarra dk. 67 x), Kayode x (Kenan dk. 79 xx), Muhammet x (Twumasi dk. 67 x)

Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Furkan, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Burak Yılmaz (dk. 52 pen.), Boateng (dk. 69), Lens (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N’Koudou, Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş), Kana-Biyik, Kenan (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.

42. dakikada Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.

48. dakikada Burak Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yine Burak’ta kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Elneny’nin ortasında meşin yuvarlak Güray’ın koluna çarptı. VAR’a danışan Alper Ulusoy penaltıyı verdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, topu ve Günay’ı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

61. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Güray Vural uzaktan çok sert vurdu, kaleci Karius 2 hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Diaby pasını Gökhan Gönül'e verdi. Bu futbolcunun pasında Boateng topukla düzgün bir vuruş yaparak siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. 2-0

77. dakikada Caner’in sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Ruiz’in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Atiba tamamladı ancak savunma bu kez kornere gönderdi.

90. dakikada Caner Erkin’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Günay gole izin vermedi.

90+5. dakikada Caner Erkin’in soldan ceza sahası içine yolladığı ortada iyi yükselen Jeremain Lens kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve maçın skorunu tayin etti. 3-0

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu.

Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın'ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.

Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Yalçın kadroyu bozmadı

Teknik direktör Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-1 üstünlük kuran takımını Gaziantep FK karşısında bozmadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Loris Karius görev alırken, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida ve Caner Erkin yer aldı.

Savunmanın önünde Muhammed Elneny oynarken, orta saha Abdoulay Diaby, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'dan oluştu.

Son 3 maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında da gol aradı.

Boateng kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu.

Boateng'in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına ilk dakikadan itibaren büyük destek verdi.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.