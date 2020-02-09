Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından Vodafone Park’ın çimlerinde eser yoktu. Pırıl pırıl bir zemin ve dopdolu tribünler önündeki karşılaşma yüksek bir tempoda başladı. Sergen Yalçın, Rize deplasmanında kazanan kadroyu bozmadı. Geçen hafta lider Sivasspor’u 5-1 yenen Gaziantep, ilk dakikalardaki baskıyı çabuk kırdı ve oyunu dengeledi. Siyah-beyazlılar ilk 15 dakikada iki defa fileleri havalandırsa da goller ofsayt bayrağına takıldı. Burak 28’de müsait pozisyonda topu tribünlere gönderdi. İlk yarının sonlarına doğru tempo daha da arttı. Hızlı gelişen atakta Muhammet’in şutunda Ruiz yatarak topa müdahale etti ve golü önledi. Ardından Burak Yılmaz’ın kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda ve Diaby’nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Günay başarılıydı.



> Penaltı VAR

Sergen Yalçın ilk yarıda çok etkisiz kalan Ljajic’i çıkarıp yeni transfer Boateng’i oyuna aldı. Devrenin başında gaza basan Kartal aradığı golü 52’de buldu. VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi: 1-0. Beşiktaş golden sonra da durmadı. Oyunu iyice rakip ceza sahası çevresine yıkan ve sıkı pres yapan siyah-beyazlılarda Boateng’in takıma verdiği enerji dikkat çekti. Ganalı yıldız kalitesini 70’te konuşturdu ve harika bir topuk golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ruiz’in 76’daki şutu çizgiden çıkarıldı. Oyuna 74’te giren Lens 90+5’te attığı golle skoru belirledi: 3-0. Tribünler Sergen Yalçın sesleriyle inlerken siyah-beyazlılar yeni hocasıyla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve zirve iddiasını daha da güçlendirdi.



Boateng siftah yaptı

Ara transferde kadroya katılan Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Ganalı oyuncu ikinci yarının başında Ljajic’in yerine oyuna girdikten sonra 70’te çok şık bir gole imza atarak çifte siftah yaşadı. Golden sonra Boateng için statta ‘Bir tanem’ şarkısı çalındı.



2013 - Sergen Yalçın 2013’ten sonra kariyerinde yeni başladığı bir takımda ikide iki yaptı.



SÖZ BOATENG’TE:

Unutulmazdı

“Harika hissediyorum. Bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir tanem şarkısı benim favori şarkım. Taraftarlarımıza, Kara Kartallara teşekkür ediyorum. İlk maçımı unutulmaz bir hâle getirdiler.”



O DA SİFTAH YAPTI

Lens’ten üçlü

Beşiktaş’ın Gazişehir’i 3-0 yendiği maçta kapanışı yapan Jeremain Lens, Süper Lig’deki gol hasretini noktaladı. Hollandalı oyuncu, 7 Ekim 2018’den bu yana ligde ilk defa ağları havalandırdı. Maç sonunda da üçlü çektirdi.



2 - Beşiktaş, ligin ikinci haftasındaki 3-0’lık Göztepe galibiyetinin ardından Gaziantep’e de aynı tarifeyi uyguladı.



Luce’ye kapı açık

Maç öncesinde statta yaşanan Sergen Yalçın coşkusu görülmeye değerdi. Siyah-beyazlıların başında Vodafone Park’ta ilk defa bir resmî maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı için ilk olarak stat hoparlörlerinden Kayahan’ın “Bir aşk hikâyesi” isimli şarkısı çalındı. Ardından tribünde açılan dev pankartta “Yuvana hoş geldin SERGEN” ifadesi dikkat çekti. O Sergen Yalçın maç sonunda da net mesajlar verdi: Kazandığımız için çok mutluyuz. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Yavaş yavaş oyunu toparlamaya çalışıyor çocuklar. Güven sıkıntısı var tabi. Bugün (dün) Beşiktaş bütünleşti. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar, başka bir şey için oynamaz” dedi. Sergen Yalçın, Beşiktaş ile adı anılan Lucescu ile ilgili soruya “Çok severim ve saygı duyarım. Kendisi hakkında asla negatif yorum yapmam. Hangi göreve gelirse kapı sonuna kadar açık” diye konuştu.



TFF VE MHK’YA MESAJ

“Kuralına göre”

Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek’in kural hatası yaptığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarını isteyen Beşiktaş yönetimi bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Dünkü Gaziantep karşılaşmasında stadın dijital reklam panolarındaki “Kuralına göre” ifadesi dikkat çekti.



KENAN ÖZER’İN SİTEMİ:

Gökhan itiraf etti ama...

Gaziantepli Kenan Özer “Gökhan Gönül ayağıma müdahale etti, hakem ‘kendimi yere attım’ diye sarı kart verdi. Gökhan Gönül’e ‘Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de’ dedim. Gökhan gitti söyledi ama bir şey değişmedi” dedi.



İSMİ ANONS EDİLİNCE

Karius ıslıklandı

Son haftalarda kalesini gole kapatamayan ve hedef adam haline gelen Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius’a tepkiler devam ediyor. Vodafone Park’ın hoparlörlerinden karşılaşma öncesi Karius’un ismi anons edilince siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu.



BAŞAKŞEHİR’E KARŞI YOK

Gönül cezalı

Siyah-beyazlılar, Gaziantep’i geçti ama ciddi bir kayıp verdi. Kart sınırında bulunan isimlerden Gökhan Gönül ikinci yarı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli sağ bek, cuma günü oynanacak Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.











