Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre forma hasreti çeken Hasan Ali Kaldırım, 6. haftadaki Galatasaray derbisinde bir dakikalığına sahaya ayak basmıştı. Ancak, tam form tutmaya başlarken sakatlığı nükseden tecrübeli sol bek 6 Aralık 2019’dan sonra önceki gün oynanan Kırklareli maçıyla geri dönüş yaptı. Kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süreli bir sakatlık yaşadığını ifade eden Hasan Ali, “Zor bir dönem oldu ama geri döndüğüm için mutluyum. Fiziki olarak bir problemim kalmadı. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Önemli bir görev beni bekliyor. Umarım bana duyulan güveni oşa çıkarmam” ifadesinde bulundu.



> Daha çok gol atmalıyız

Boşluğunu dolduran Dirar’ı öven Hasan Ali “Kolay değil. Ama çok iyi iş çıkardı. O gerçek bir savaşçı. Sadece sol bekte değil her yerde oynar” dedi. Yönetimin sol bek arayışıyla ilgili konuşmaktan kaçınan Hasan Ali, “O konu beni aşar” demekle yetinirken, “Tek düşüncem bir an önce yerimi almak. Önümüzdeki iki-üç ayı iyi değerlendirip şampiyonluk yolunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten millî oyuncu “İlk yarıya göre çok daha iyi oynuyoruz. Sadece son vuruşlarda biraz şanssızız” derken “Gol atıyoruz ama demek ki yetmiyor, daha fazla atmalıyız. Trabzon maçında iyiydi. Ama Alanya karşısında Başakşehir ve Trabzon karşılaşmalarına göre biraz durgunduk” öz eleştirisinde bulundu.



MANU DA DEVREDE

Vedat Muriç’e yeni talip

∂ Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’in peşine düşen son takım Manchester United oldu. Tottenham, Burnley ve Leicester’in ardından bir İngiliz daha Muriç yarışına katıldı. Eintracht, Monaco ve Lazio’nun da takip ettiği Muriç için, Burnley’nin devre arasında yaptığı 21 milyon avroluk teklif geri çevrilmişti.



DOSTLUK KAZANDI

Kardeş Kırklareli