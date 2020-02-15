Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezon başından beri sakatlıklar sebebiyle birçok değişiklik yapmak zorunda kalan Ersun Yanal’ın hesabını bu sefer Rodrigues bozdu. Ankaragücü’ne misafir olacak sarı-lacivertlilerde Yanal, ceza sınırında olan Luiz Gustavo’yu kızağa çekmeyi planlıyordu. Dördüncü haftadan beri aralıksız görev yapan sambacıyı Galatasaray derbisi öncesi hem korumak hem de dinlendirmek isteyen Ersun Hoca, orta alanı Emre ile Ozan’a teslim edecekti. Ancak Rodrigues’in idmandaki sakatlığı planları altüst etti. En ufak bir kayba dahi tahammülü olmayan Ersun Yanal, başkentte Gustavo-Ozan ikilisine görev verecek. Rodrigues’in yokluğunda sol kanada Max Kruse geçecek, kaptan Emre ise Alman oyuncunun pozisyonuna görev alacak.

Hoca’nın aklı derbide

Sağlığına kavuşmasına rağmen maç eksiği olan Hasan Ali Kaldırım’ı bu karşılaşmada da yedek soyunduracak olan Ersun Yanal, stoperdeki Serdar-Jailson ikilisini de bozmayacak. Bütün hesaplarını derbiyi de düşünerek yapan Ersun Hoca’nın, eleştirilere rağmen Jailson’dan vazgeçmemesinin sebebi hem ani bir değişikliğin savunmada daha büyük sıkıntılara yol açma ihtimali hem de Falette’nin henüz istenilen seviyede olmaması. Bireysel hatalarına rağmen, top kullanmadaki becerisi de Hoca için Jailson’u kıymetli kılıyor. Yanal’ın başkent deplasmanındaki en büyük endişesi ise kart sınırındaki üç vazgeçilmezi Altay, Gustavo ve Muriç’in cezalı duruma düşmesi.

RODRI YIKILDI

İlk yarıdaki Ankaragücü maçında sakatlanıp derbiyi kaçıran Rodrigues, bu sefer de Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Büyük moral bozukluğu yaşayan yıldız oyuncu “Böyle zor bir dönemde takımdan ayrı kalmak çok can sıkıcı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

DEPLASMAN FOBİSİ

18 puan kaybetti

∂ Başkentte Ankaragücü’ne misafir olacak Fenerbahçe, bu sezon 11 deplasmanda 18 puan bıraktı. Sarı-lacivertliler dış sahada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşarken, 4 defa kazanabildi. Toplamda 40 gol atıp 24 gol yiyen Fenerbahçe, deplasmanda ise 14 gol kaydederken kalesinde 13 gol gördü.

Sadece Deniz kaldı

Moses’la yollarını ayıran Fenerbahçe’de Rodrigues’in de sakatlanmasıyla tek kanat oyuncusu olarak Deniz Türüç kaldı. Ferdi, Dirar, Ozan ve Tolga da kanatlarda görev alabiliyor ancak sarı-lacivertlilerde Deniz dışında gerçek mevkii kanat olan bir oyuncu bulunmuyor.