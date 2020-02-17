Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan takım, Darüşşafaka’yı 74-71’lik skorla geçen Fenerbahçe Beko oldu. Ankara Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olurken, izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Maçın ilk çeyreğinde her iki takım da düşük bir şut yüzdesiyle oynarken, iki takımın da daha çok çember altından skor ürettiği bu bölüm 13-11 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Fenerbahçe De Colo’nun iki sayılık basketleriyle geri adım atmazken, Darüşşafaka da üç sayılık atış çizgisinin gerisinden Erkan, Doğuş ve Kartal’ın isabetli şutlarıyla maça tutundu ve ilk yarı 30-30’luk eşitlikle sona erdi.



> Sloukas sektirmedi

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe’de De Colo’nun skora yaptığı katkıya Datome de destek olurken, bu bölümde çember altından beş isabet bulan Darüşşafaka, rakibinin pota altı savunmasındaki zaafını oldukça iyi değerlendirdi ve son bölüme 1 sayılık Darüşşafaka Tekfen üstünlüğüyle girildi: 48-47. Son çeyrekte çember altında 7/7 ile oynayan Darüşşafaka daha çok pota altı hücumlarını tercih ederken, Fenerbahçe rakibine Datome, Kalinic ve Dixon ile gelen üçlüklerle cevap verdi. Maçta nefesleri kesen son dakikaları rakibine oranla daha iyi oynayan ve faul çizgisinde Sloukas ile hata yapmayan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi de 74-71’lik skorla kazanıp yedinci defa kupanın sahibi oldu.



KOLEKSİYONCU OBRA

500. maçında 11. kupa

Fenerbahçe’nin başında 500’üncü maçına çıkan Sırp basketbol adamı Zeljko Obradovic sarı-lacivertli takım ile 11’inci defa kupa kazanma mutluluğu yaşadı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Obradovic’ten önceki tarihinde 13 kupası bulunurken, Obradovic ile geçen 7 yılda kazanılan 11 kupa efsane çalıştırıcının başarısını bir kez daha ortaya koydu.



Haklı sevinç

Solgar Vitamin Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, maçın ardından düzenlenen törenle kupaya kavuştu. Sarı-lacivertlilerin İtalyan yıldızı Luigi Datome ise maçın MVP’si seçildi.