Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in en kritik karşılaşması vardı Trabzon'da. 'Lider' Sivasspor'u evinde ağırlayan 1 maçı eksik 'gizli lider' Trabzonspor'un karşılaşması futbol ziyafeti vadediyordu. Tribünler dolmuş, futbolseverler ekrana kilitlenmişti. Ev sahibi Trabzonspor maçın başlama düdüğünün üzerinden dört dakika geçmeden golü buldu. Badou Ndiaye'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Sörloth'un şutu ağlarla buluştu: 1-0. Cezası 1 maça düştüğü için Medical Park Stadı'nda sahadaki yerini alan Norveçli oyuncu ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyordu. İlk yarı biterken 'Kuzey'in kralı' bir kere daha sahnedeydi.



> Yatabare yetmedi

Ancak Sörloth bu defa atmadı, çarptırdı! Sosa'nın nefis pasını kontrol eden Norveçlinin soldan sert pasına Nwakaeme'den önce Caner ayak koydu, top Sivasspor ağlarına gitti: 2-0. Karşılaşmanın ikinci yarısında da ilk yarıdaki görüntü değişmedi. Oyun üstünlüğü Trabzonspor'un elindeydi. Ancak Sivasspor da daha diri görüntüsüyle gol arıyordu. Novak'ın direkten dönen şutu tabelanın zenginleşmesini önlerken Sivasspor arka arkaya mecburi değişiklikler yaptı. Karşılaşmanın uzatma bölümünde son bir gayretle rakip kaleye yüklenen Sivasspor, Yatabare ile golü buldu ancak, puan alamadı: 2-1. Böylece Trabzonspor, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.



Krallık değil şampiyonluk önemli!

∂ Süper Lig'de attığı 17 golle gol krallığı yarışında önde giden Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth maçtan sonra yaptığı açıklamada şampiyonluğu çok istediklerini söyledi. Norveçli yıldız "Gerçekten iyi bir takımımız var. En önemli şey takımın kazanması. Biz mutlu sona ulaşalım krallık önemli değil. Olursa da çok sevinirim" dedi.



9 - Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 yenerken 9 yıl sonra Süper Lig'de bir haftayı lider kapattı.



AĞAOĞLU TEMKİNLİ

Sezonu nerede bitirdiğin önemli

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğin sevincini yaşadıklarını söylerken "Ancak nerede olduğun değil, nerede bitirdiğin önemli. Nasip bakalım… Biz maç maç düşünüyoruz. Maçta hakemlik bir şey yoktu. Oyuncular da yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.



ÇALIMBAY 'TUTAMADIK' DEDİ

Sörloth'a yenildik

∂ Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay "Trabzon karşısında üç değişikliği de sakatlık yüzünden yaptık. Yine şanssızlığımız üzerimizdeydi. Sörloth'un cezalı olmasını bekliyorduk. Tutulması zor biri. Oyuncularımıza tembihledik ancak onu tutamadık" dedi.



Kazanmak güzel şey!

Sivasspor karşısında üç puanı iyi bir oyunla aldıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir çok mutlu olduklarını ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren genç çalıştırıcı "Maçın başlangıcı ve 70 dakikasında oyun kontrolü ve üstünlüğü bizdeydi. 2-0'ı yakaladıktan sonra ve ikinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar var. Onları atabilsek daha iyi olabilirdi. 70'ten sonra rakip yüklenince geriye çekilme durumunda kaldık. Geriye yaslanmadan oyunu bitirmememiz gerekiyordu. Kazandığımız için mutluyum" dedi. Çimşir devre arası transferleri Da Costa, Guilherme ve Ndiaye'nin takımın kalitesini arttırdığını sözlerine ekledi.