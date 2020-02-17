Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 galip gelerek altın değerinde bir üç puan aldı. Çok önemli bir galibiyetti çünkü Trabzonspor, Sivasspor’u yendi, Aslan zirveyle puan farkını iyice kapatıp önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi kazanma serisini altıya çıkardı. Galatasaray bu çok önemli haftayı kazanarak kapattı ama tabiri caizse akla karayı seçti. Hafta içi oynanan Alanyaspor maçının yorgunluğu bir yandan, Fenerbahçe derbisi öncesi stres bir yandan kendini gösteriyordu. Mücadeleye de Kemal Özdeş yönetimindeki Malatyaspor baskılı başladı. Daha ilk dakikada Seri topu kaptırdı. Gökhan Töre hızlı atakta içeri girer girmez vurdu. Muslera köşeden kornere çeldi. 32’de Robin Yalçın’ın yakın mesafeden vuruşu yan ağlarda kaldı. Oyuna geç giren Galatasaray dakikalar ilerledikçe pozisyon bulmaya başladı.



> Penaltı VAR’a takıldı

45’te Emre Akbaba çalımlarla içeri girerken, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy penaltıya hükmetti. Penaltı atışında topun başına geçen Âdem Büyük durumu 1-0 yaptı. İkinci yarı tempo iyice arttı. 56’da Feghouli birkaç metreden topu dışarı yolladı. 57’de Donk’un ceza sahasında Bifouma’yı düşürdüğünü söyleyen Alper Ulusoy tekrar penaltı noktasını işaret etti. Ancak devreye giren VAR, daha öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti. 64’te ön direğe kullanılan kornerde Donk, kule gibi yükselip kafayı vursa da direk gole izin vermedi. 84’te Falcao’nun derinlemesine pasıyla karşı karşıya kalan Onyekuru’nun vuruşu direği yalayıp dışarı çıktı ve Aslan sahadan üç puanla ayrıldı.



Âdem kendini aştı

G.Saray’da Âdem Büyük fırtınası esmeye devam ediyor. Dün takımına üç puan getiren Büyük, ligde üst üste 4 maçta da gol attı ve kariyerinde ilk defa böyle bir başarı yakaladı. Sırasıyla Konyaspor, Kayseri, Kasımpaşa (2) ve Malatya maçlarında ağları havalandıran Âdem bu sezon ligde 6 gole yükselmiş oldu. Futbolcunun kupada 3, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü var. Başarılı futbolcu bu sezon Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.



FATİH TERİM DERBİ İÇİN KONUŞTU

Kazanmaya gidiyoruz

“Ben oyuncula-rıma, ‘bize beraberlik yeter’ dediğimi hiç hatırla-mıyorum”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası, “Oyunu kontrolümüz altında götürdük. Biraz daha az pas yaptık gibi görünüyor ama 1’den sonra kaçırdığımız goller de kaçırılacak goller değil, bulsanız başka yere gider” derken, “Lemina’nın arka adalesinde bir problem var gibi dedi, bu iyi haber değil. Umarım sıkıntı çıkmaz. Derbilerin hiçbiri kolay değildir, ilk defa oynamıyoruz orada. Galatasaray nereye giderse gitsin, kazanmaya gider. Fenerbahçe’nin son haftalardaki durumu, bizim maçla alakalı olmayacaktır, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının havası değişik oluyor. Rakibimize karşı ciddiyetle, dikkatle oynayan bir Galatasaray olacak. Ben oyuncularıma, ‘bize beraberlik yeter’ dediğimi hiç hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.



DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Lemina endişesi

∂ G.Saray’da Lemina dün sakatlandı. Arka adalesinden sıkıntı yaşayan futbolcunun ilk müdahalesi saha içinde yapılsa da yerini Ahmet Çalık’a bırakmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun derbideki durumu bugünkü MR sonrası netleşecek.



DONK: DÜNYA DERBİSİ

Biz maça hazırız

∂ Karşılaşmanın ardından Ryan Donk, “Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama önemli olan 3 puanı almaktı” derken, “F.Bahçe maçı için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve biz de hazırız” açıklamasını yaptı.



TOPRAĞA VERİLDİ

Hilmi Ok’a saygı duruşu

∂ İstanbul’da hayatını kaybeden MHK eski Başkanı Hilmi Ok dün Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verilen Ok için dün diğer maçlarda olduğu gibi G.Saray maçında da saygı duruşu yapıldı.