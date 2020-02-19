Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı süren Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel katılmadı.

Demir Grup Sivasspor maçında adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan alınan Nwakaeme, koşu yaptı. Bu futbolcunun MR'ının bugün çekileceği ancak durumunun ciddi gözükmediği belirtildi.

Kasığında ağrı hisseden Hosseini ile tedbir amaçlı Ndiaye de takımdan ayrı koştu.

Abdülkadir, Yusuf ve Ekuban takımla

Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla yapılan çalışmada yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda gruplar halinde pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.