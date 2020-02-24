Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LUGANO'DAN SÜRPRİZ

Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Diego Lugano büyük bir sürprize imza attı.

KILIK DEĞİŞTİRDİ

Uruguaylı efsane derbiyi taraftarlarından arasında kılık değiştirerek izledi.Lugano o anları Instagram hesabından story olarak paylaştı.

OKUL AÇIK'TA İZLEDİ

Maç öncesi taraftarlarla birlikte derbiyi izleyeceği iddia edilen Lugano, bu hayalini gerçekleştirdi. Uruguaylı efsane oyuncu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Okul Açık'ta taraftarlarla birlikte izledi.

MAÇ ÖNCESİNDE KADIKÖY'DE DOLAŞTI

Maç öncesi Kadıköy'de taraftarların arasına karışan Diego Lugano, Fenerbahçe'nin kaydettiği golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

'HARİKA BİR DUYGU'

Lugano, hikayesinde 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika bir duygu' ifadesini kullandı.