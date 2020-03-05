Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşüş içerisinde olduğu söylenen Kosovalı golcü “Evet sezona iyi başladım goller attım. Sonra dört haftada gol sıkıntısı çektim ama performansımın düştüğü tenkitlerine katılmıyorum. Şöyle ki; kendi oyunumu oynamaya, takımıma sürekli katkı sağlamaya çalışıyorum. Gol atıp atmamamın hiç önemi yok, takıma katkı sağlayayım yeter. Her maçta koşan, takımına defansta da yardımcı olan bir forvet için ‘Performans düşüklüğü yaşıyor ‘demek ne kadar doğru, tartışılır” dedi. Muriç’in ligde ve kupada 26 maçta 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.