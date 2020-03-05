Düşüş içerisinde olduğu söylenen Kosovalı golcü “Evet sezona iyi başladım goller attım. Sonra dört haftada gol sıkıntısı çektim ama performansımın düştüğü tenkitlerine katılmıyorum. Şöyle ki; kendi oyunumu oynamaya, takımıma sürekli katkı sağlamaya çalışıyorum. Gol atıp atmamamın hiç önemi yok, takıma katkı sağlayayım yeter. Her maçta koşan, takımına defansta da yardımcı olan bir forvet için ‘Performans düşüklüğü yaşıyor ‘demek ne kadar doğru, tartışılır” dedi. Muriç’in ligde ve kupada 26 maçta 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Vedat patladı
05.03.2020 - 06:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vedat Muriç’ten performansına yönelik eleştirilere cevap.
Etiketler : vedat muriç,
685835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/685835.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
14
7
3
22
49
2
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
24
12
4
8
7
40
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
23
9
7
7
4
34
9
Gaziantep FK
24
8
7
9
-4
31
10
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
24
4
8
12
-22
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
06.03.2020 20:00
Beşiktaş - Ankaragücü
07.03.2020 14:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
07.03.2020 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
07.03.2020 17:00
Göztepe - Başakşehir
07.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Denizlispor
08.03.2020 13:30
Kasimpaşa - Hes Kablo Kayserispor
08.03.2020 16:00
Rizespor - Alanyaspor
08.03.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 20:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Altay
25
10
8
7
5
38
6
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
25
8
10
7
1
34
10
Balıkesirspor
25
8
9
8
-1
33
11
Menemen Belediyespor
25
9
5
11
-6
32
12
İstanbulspor
24
7
10
7
6
31
13
Giresunspor
24
8
7
9
-6
31
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
25
2
12
11
-14
18
17
Adanaspor
25
3
9
13
-15
18
18
Eskişehirspor
25
7
4
14
-9
16
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
06.03.2020 19:00
Menemenspor - Altay
06.03.2020 19:00
Adanaspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.03.2020 14:00
Keçiörengücü - Boluspor
07.03.2020 14:00
Hatayspor - Erzurumspor
07.03.2020 16:30
Karagümrük - Adana Demirspor
07.03.2020 16:30
Eskişehirspor - Giresunspor
07.03.2020 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
08.03.2020 16:30
Akhisarspor - Osmanlispor
08.03.2020 19:00
Altinordu - ümraniyespor