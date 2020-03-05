Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ersun Yanal'ın ayrılışından sonra takımı çalıştıran isimler Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olurken Belözoğlu'nun oyunculara sürekli uyarıda bulunması dikkat çekti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular taktik çalıştı.
Fenerbahçe'den flaş gelişme! Belözoğlu ve Demirel takımın başına geçti
05.03.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emre Belözoğlu,Volkan Demirel,Fenerbahçe,
685951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/685951.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
14
7
3
22
49
2
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
24
12
4
8
7
40
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
23
9
7
7
4
34
9
Gaziantep FK
24
8
7
9
-4
31
10
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
24
4
8
12
-22
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
06.03.2020 20:00
Beşiktaş - Ankaragücü
07.03.2020 14:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
07.03.2020 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
07.03.2020 17:00
Göztepe - Başakşehir
07.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Denizlispor
08.03.2020 13:30
Kasimpaşa - Hes Kablo Kayserispor
08.03.2020 16:00
Rizespor - Alanyaspor
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Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 20:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Altay
25
10
8
7
5
38
6
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
25
8
10
7
1
34
10
Balıkesirspor
25
8
9
8
-1
33
11
Menemen Belediyespor
25
9
5
11
-6
32
12
İstanbulspor
24
7
10
7
6
31
13
Giresunspor
24
8
7
9
-6
31
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
25
2
12
11
-14
18
17
Adanaspor
25
3
9
13
-15
18
18
Eskişehirspor
25
7
4
14
-9
16
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