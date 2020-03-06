Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş bu haftanın açılış karşılaşmasında Ankaragücü’nü misafir edecek. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte kart endişesi yaşanıyor. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılarda bu zorlu karşılaşma öncesinde tam altı oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların hepsinin de takımın hücumdaki önemli silahları arasında bulunması dikkat çekiyor. Ankaragücü karşısında ilk on birin değişmez isimleri Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Kevin N’Koudou ve Caner Erkin’in yanı sıra yedek kuvvetler Umut Nayir ve Tyler Boyd, kart görmeleri durumunda Türk Telekom Stadı’ndaki derbide forma giyemeyecek. Galatasaray maçına firesiz çıkmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, ceza sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu.

Polemiğe girmeyin

Son maçlarda çok fazla gereksiz kart gördüklerini belirterek oyunun gidişatı ne olursa olsun futbolcularından sakin kalmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, “Her an dikkatli ve bilinçli olmanızı istiyorum. Sorumluluğunuz çok fazla. Hakemle ve rakip oyuncularla polemiğe girmenizi asla istemiyorum. Tahriklere kapılmayın. Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Bu maçta hepinize ihtiyacım olacak” diyerek oyuncularından kart görmemelerini istedi.

Gollere devam

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında oyuna sonradan giren ve sakatlığı yüzünden haftanın ilk idmanına çıkamayan Boateng hırs küpü. Ganalı yıldızın, Sergen Yalçın’la bir görüşme yaptığı ve “Yüzde yüz hazırım. Evimizdeki maçta taraftarımızın önüne çıkıp gollere devam etmek istiyorum” dedi. Boateng’in siyah-beyazlı formayla çıktığı dört maçta iki golü bulunuyor.

Kartal’ın gücü!

∂ Evinde bu akşam A.Gücü’nü misafir edecek olan Beşiktaş rakibiyle yaptığı son 23 karşılaşmada 19 defa kazanırken yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar başkent ekibi karşısında son mağlubiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde Ankara’daki maçta 1-0’lık skorla yaşamıştı.