Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de tek gündem teknik direktör konusu... Ersun Yanal’la yolları ayırdıktan sonra çok sayıda isimle görüşen sarı-lacivertli yönetim, lejyonerlerle temaslarını sürdürüyor. Roger Schmidt ve Niko Kovac’la ilk görüşmelerde olumlu bir sonuç alınamadı. Bu iki ismin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Hırvatistan Millî Takımı’nın hocası Zlatko Dalic ile Brezilya efsanesi Luiz Felipe Scolari de yönetimin teknik aday listesindeki isimler. Fenerbahçe yönetimi bu isimlerden biriyle anlaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için yerli teknik direktörler içinde Abdullah Avcı’nın ismi de gündeme geldi. Kaptan Emre Belözoğlu’nun tavsiye ettiği tecrübeli hocayla dolaylı olarak temas kurulduğu öğrenildi.

> Koç acele etmiyor

Ancak Fenerbahçe’nin Abdullah Avcı ile anlaştığı haberi dün gündeme bomba gibi düşünce sarı-lacivertli kulüp jet bir yalanlama yaptı. Resmî siteden “Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki haberler gerçek dışıdır” ifadeleri yer aldı. Yaklaşık bir buçuk senelik süreçte dört hocayla çalışan Başkan Ali Koç, daha önce de Ersun Yanal ismini yalanlamış ancak takımı emanet etmişti. Koç’un ilk olarak takımı lejyonerlerden birine teslim etmeyi istediği belirtildi. Avcı’yla ilk olarak Galatasaray derbisi öncesinde ilk temasın yaşandığı öğrenilirken yabancı hocalardan bir sonuç alınamazsa Avcı’yla resmen masaya oturulacağı ifade edildi.

Birlik olma zamanı

Denizli maçı hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdüren Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel takıma seslendi. Geriye bakmadan yola devam etmek zorunda olduklarını vurgulayan Emre “Kalan haftalarda galibiyet serisi yakalamalıyız. Birlik olursak yenemeyeceğimiz rakip yok” dedi. Volkan Demirel ise “Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Burası Fenerbahçe!” sözleriyle takımı motive etmeye çalıştı.

Ali Koç’la görüştük!

Fenerbahçe Kulübü, Abdullah Avcı ile görüşüldüğünü yalanlasa da Abdullah Avcı’nın danışmanı Doğan Ercan, Radyospor’a yaptığı açıklamada “İki hafta önce Ali Koç’la görüştük. Cocu’nun ayrılmasından sonra da teklif etmişlerdi, Avcı Başakşehir’i bırakmak istemedi. Şu anda ismi geçiyor ama bir anlaşma yok” dedi.

JAILSON’A KESİK

Gustavo stopere

∂ Ersun Yanal’ın ısrarla stoperde görevlendirdiği Jailson, Denizli maçında yedek soyunacak. Trabzon’da sakatlanan Falette’nin yokluğunda Serdar Aziz’in yeni partneri Luiz Gustavo olacak. Orta alanda ise Ozan Tufan’a Tolga Ciğerci eşlik edecek.

SARI İKAZI

Dört isim sınırda

∂ Galibiyete hasret Fenerbahçe, Denizli’yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Falette’in forma giyemeyeceği karşılaşmaya Altay, Serdar, ozan ve Muriç ceza sınırında çıkacak. Bu isimler kart görürse Konya’da oynayamayacak.

KAPTAN KORUMASI

Ömer’e yakın ilgi

∂ Kaptan Emre, Fenerbahçe’nin genç kabiliyeti Ömer Faruk Beyaz’la yakından ilgileniyor. Hafta boyunca A Takım’la idmanlara çıkan 16 yaşındaki Ömer Faruk taktik çalışmalardaki performansıyla beğeni kazanırken genç kabiliyetin Denizli kadrosunda yer alması bekleniyor.