Honda, Türkiye’de üretimine başladığı popüler scooter modeli PCX125’i ön siparişe açtı. İzmir Aliağa’daki fabrikada üretilen model; düşük yakıt tüketimi, akıllı bağlantı teknolojileri ve şehir içi kullanım avantajlarıyla dikkat çekerken, satış fiyatı da belli oldu.

Honda Türkiye, scooter pazarındaki iddialı modellerinden PCX125’i artık yerli üretim olarak kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şirketin İzmir Aliağa’daki tesislerinde üretilen yeni PCX125 modeli için ön sipariş süreci resmen başladı.

Honda'nın yerli üretim PCX125 modeli görücüye çıktı! İşte fiyatı

SATIŞ FİYATI 189 BİN TL

Şehir içi ulaşımda pratikliğiyle öne çıkan model, kırmızı, beyaz, mavi ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Honda PCX125’in Türkiye satış fiyatı 189 bin TL olarak açıklanırken, modelin 6 Haziran itibarıyla trafikte olması planlanıyor.

385 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

İlk kez 2010 yılında piyasaya çıkan PCX serisi, özellikle scooter segmentinde sunduğu yakıt ekonomisi ve teknolojik donanımlarla dikkat çekmişti. Türkiye’de üretilen yeni versiyonda da markanın geliştirdiği eSP+ motor teknolojisi kullanılıyor. 125 cc hacmindeki su soğutmalı motor, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkarken yaklaşık 385 kilometre menzil sunabiliyor.

Modelde ayrıca Stop&Start sistemi, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), ABS destekli fren sistemi ve tam renkli 5 inç TFT ekran gibi donanımlar yer alıyor. Honda RoadSync desteği sayesinde sürücüler akıllı telefon bağlantısı kurabiliyor; navigasyon, müzik ve çağrı özelliklerini bluetooth kask ekipmanlarıyla kullanabiliyor.

Honda'nın yerli üretim PCX125 modeli görücüye çıktı! İşte fiyatı

GENİŞ SAKLAMA ALANI

Sele altında sunulan 30,4 litrelik geniş saklama alanı günlük kullanımda önemli bir avantaj sağlarken, ergonomik sele yapısı ve yenilenen süspansiyon sistemi de sürüş konforunu artırıyor.

Honda Türkiye, yerli üretim PCX125 modeliyle hem bireysel kullanıcıları hem de yoğun şehir içi ulaşım ihtiyacı olan ticari kullanıcıları hedefliyor. Geniş servis ağı ve yedek parça erişimi de modelin öne çıkan avantajları arasında gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası