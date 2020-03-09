Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta son maçlarda performansı giderek yükselen Mohamed Elneny’nin geleceği merak konusu. Sezon başında Arsenal’den bir yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcu için yönetim bir süredir çalışmalarda bulunuyordu. Ancak Elneny’den bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen İngiliz kulübü, Beşiktaş’ın bir yıl daha kiralama isteğine olumsuz cevap vermişti. Başarılı orta saha oyuncusunun 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu ise siyah-beyazlı yönetimin değerlendiremeyeceği bir seçenek olarak duruyor.

Teklif yok

Arsenal’in kiralama konusundaki katı tavrını kırmak isteyen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, sezon sona ermeden son bir çıkarma daha yapmayı planlıyor. Elneny’nin, İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu olmasının avantajını kullanmak isteyen Torunoğulları, yıldız futbolcuyu gelecek sezon da takımda tutulmasının yollarını arayacak. Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlerde Elneny için Arsenal’e herhangi bir teklif gelmediği belirtildi.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Yalçın’ın izin keyfi

∂ Beşiktaş’ta takıma iki gün izin veren Sergen Yalçın, İstanbul’da güneşli günün tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli teknik adam, arkadaşları Mustafa Doğan ve Murat Cevahiroğlu’yla birlikte İstanbul’un Bebek semtinde vakit geçirdi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Hedef derbi

∂ Ligde Ankaragücü’nün yenerek zirve umutlarını sürdüren Beşiktaş, iki günlük izinin ardından pazar günü Galatasaray’la oynanacak derbi maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman bugün 17.00’de başlayacak.