Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç yönetimi ilk sezonda Fernandao, Giuliano ve Josef’in satışlarından elde edilen yaklaşık 25 milyon avroyla yeni takım oluşturmuştu. Bu sezonki transferlerin en önemli kaynağı ise Elif Elmas’tan gelen 16 milyon avro oldu. Ancak toplam 30 transfere rağmen önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertliler bir defa daha kapsamlı bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe’nin bu süreçteki en büyük kozu ise Vedat Muriç. Yönetim, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcünün satışından elde edilecek rakamla eksikleri gidermeyi hedefliyor. Muriç’ten beklenen gelir ise en az 20 milyon avro.

En az 20 milyon

İngitere’den Tottenham, M. United, Leicester City’nin, Almanya’dan E. Frankfurt’un, İtalya’dan Juventus ve Lazio’nun takip ettiği Vedat Muriç için kıyasıya bir yarış sürerken Çizme basını Lazio’nun 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı. Chelsea’dan Giroud’la flörtte olan Lazio’da sportif direktör Igli Tare’nin uzun süredir izlediği Muriç için sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi. Henüz resmi olmasa da Muriç konusunda çok fazla taleple karşı karşıya olan yönetim ise mümkün olan en yüksek rakama oyuncuyu satmak. Fenerbahçe, 3,5 milyon avroya aldığı Muriç’i piyasanın kızışmasıyla 25 milyona satmayı hedefliyor.

Avantaj Luce’de

Ersun Yanal’la yolları ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları tam gaz sürerken Mircea Lucescu’nun ismi öne çıkmış durumda. Roger Schmidt ve Zlatko Dalic’in olumsuz cevap verdiği sarı-lacivertliler, Türkiye’yi yakından tanıyan, kulüp ve millî takım çalıştıran Lucescu ile Erol Bulut arasında kalmıştı. Erol Bulut’un ancak sezon sonunda gelebileceğini belirtmesi üzerine yönetim Lucescu ile temasları yoğunlaştırdı.

İLK 60’A GİRDİ

Allahyar listede

∂ Fenerbahçe’nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, The Guardian tarafından kendi yaş gurubunda dünya genelindeki en iyi 60 yetenek listesinde açıklandı. Ancak kanatlarda da görev yapabilen 18 yaşındaki İranlı golcü henüz sadece kupada beş dakika oynadı.

MECBURİYET

Stoper kalmadı

∂ Son iki sezonda en fazla stoper transferi yapan Fenerbahçe, Konya deplasmanına stopersiz çıkacak. Sadık ve Falette’in sakatlığı, Serdar’ın cezası sebebiyle savunma göbeğinde Gustavo ile Jailson görev yapacak. Bu ikili kupadaki Trabzon maçında birlikte oynamıştı.