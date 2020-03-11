Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı-kırmızılıların hücumdan sorumlu bakanlık görevinde bulunan isimlerinden Sofiane Feghouli... Kabiliyetleri tartışılmaz ama performansında git-gelleri vardır. Zaten bunu üç sezonluk performansı da belgeler nitelikte. Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezlerinden olan Cezayirli oyuncunun özeti, sezonun ilk yarılarında tutuk, ikinci yarılarında ise patlama özelliğinde. Şu anda da böyle bir hava içerisinde Feghouli. Son olarak Sivas maçında 100. defa sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız oyuncu bir gol bir asistle ön plana çıkmıştı. Geçmişe de bir bakarsak Feghouli’yi daha net anlamış ve anlatmış oluruz...

Önünde 9 maçı var!

İlk sezonunda ilk bölümde üç gol ve üç asisti bulunan Cezayirli oyuncu ardından yine üç gol attı ama asist katkısını katladı ve altıya çıkardı. Ki bu da takımın şampiyonluğunda önemli bir etkiydi. İkinci sezonunda ise bir gol ve asisti olmayan sarı-kırmızılı isim sezonun ikinci yarısında adeta patlama yaptı. Sekiz gol ve altı asistlik performans Cimbom’un ikinci defa üst üste şampiyon olması manasına geliyordu. Bu sezon da durum pek farklı değil. İlk ayakta iki gol ve bir asisti bulunan Feghouli şu anda bu rakamları üç gol ve bir asiste taşıdı. Yani son 8 maçta dört gole katkı sağladı. Ve önünde daha dokuz haftalık bir maraton söz konusu.

Galatasaray benim evim

∂ Galatasaray’ın geçen sezonun devre arası Chaves’ten 4 milyon avroya transfer ettiği Marcao her geçen gün performansını yukarı çıkardı. Ve adı da Avrupa kulüpleriyle anılır oldu. Fiorentina’nın listesine giren Marcao, menajerine “Galatasaray’da çok mutluyum. Şu an tek düşüncem kalan maçlarımızı kazanıp, şampiyon olmak. Fatih Terim Hoca’mdan çok şey öğreniyorum. Bana gelişimimde çok katkısı oluyor. Galatasaray benim evim oldu. Beni yollamadıkları sürece gitmek gibi bir niyetim yok” diyerek transfere şimdilik kapıları kapattı.

Âdem belirsizliği

∂ Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’da yedek forvet Âdem Büyük’ün durumu belirsizliği koruyor. Sarı-kırmızılıların son idmanında adalesinde ağrı hisseden ve çalışmayı yarım bırakan oyuncunun durumu bugün belli olacak. Sağlık ekibinin yapacağı kontroller ve MR sonuçlarına göre derbideki durumu netleşecek.

AH BE ARDA TURAN...

Barcelona’dan halı sahaya...

∂ Nereden nereyenin özeti Arda Turan’ın durumu... Devre arası transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan, ancak sarı-kırmızılı yönetimin onay vermediği Arda Turan halı sahada görüldü. Başakşehir’den ayrıldıktan sonra İspanya’ya giderek Katalan ekibiyle antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki isim halı sahada oynaması konusunda “Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi ne varsa oynadım oynarım, yeni bir şey değil” dedi.

ADAYLIK HAZIRLIĞI

Öztürk üyelerle

∂ Galatasaray’da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Elli üye ile bir otelde buluşan Öztürk, son dönemde Galatasaray’ın değerlerin kaybolduğunu belirterek “Biz bu bozulmadan uzak kalıp Galatasaray değerlerini benimseyerek kulüp siyasetine girmeden Galatasaray’ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.