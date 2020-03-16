Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ilk iki sıradaki takımları buluşturan maçta Trabzonspor sahasında misafir ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmada goller ikinci yarıda gelirken, Demba Ba ile öne geçen Başakşehir Skrtel'in ters vuruşu nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı ve önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Düşük bir tempoda geçen ilk 45 dakikada ilk gol fırsatını 7'nci dakikada Başakşehir yakaladı. Sağ kanattan gelen ortayı kafayla tamamlayan Aleksic'in vuruşu direğe çarparak oyun alanını terk etti. Seyirci desteğinden mahrum mücadele eden Trabzonspor, karşılaşmada gol fırsatı yakalamakta zorlanırken, 23'te Ekuban sol kanattan taşıdığı topu takım arkadaşı Nwakaeme ile buluşturdu ancak Nijeryalı oyuncunun uygun durumdaki vuruşu dışarı çıktı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

> Bilek güreşi

Skordaki dengeyi bozan gol ise 56'da geldi. Visca'dan aldığı pası ceza sahası içerisinde iyi değerlendiren Demba Ba hiç bekletmeden gelişine yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup ederek, takımını zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra baskısını arttıran Trabzonspor beraberlik golü için fazla beklemedi. 63'te Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte pozisyon alan Skrtel ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-1. Sonrasında Skrtel ve Demba Ba ile ikinci gole yaklaşan Okan Buruk'un öğrenicileri Uğurcan'ı geçemedi. Maçın son bölümünde iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmazken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle noktalandı. Bu sonucun ardından her iki takım da 26 hafta sonunda 53 puana yükseldi. > Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)

Net penaltı verilmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Başakşehir maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Ancak hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani?” çıkışında bulundu.

> Şampiyon ilan edin…

Maçın seyircisiz oynanmasıyla alakalı olarak da Ağaoğlu “Ligin ertelenmesini isteyenler kimler, ona bakmak lazım. Bu tür kararları devlet verir. Ben de seyircili oynamak isterdim. Kararları başka yere çekmemek lazım. Biz bugün itibarıyla lideriz, lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin! Ben de böyle söylerim o zaman. Bu mudur yani?" dedi.

MİNİ YORUM

Penaltıyı atladılar

11. dakikada Demba Ba topu pazusu ile düzeltip şut attı, top az farkla auta çıktı. Eğer gol olsaydı kesinlikle VAR kontrolü ile gol iptal edilirdi. Tartışmalar had safhada olurdu.

32. dakikada Skrtel yapılan ortaya birlikte sıçradıkları Nwakaeme'yi formasından net bir şekilde tutarak engelledi. Hakem Aydınus bunu atlamış olsa bile VAR ikaz ederek duruma müdahale etmeli ve karar penaltı olmalıydı.

80. dakikada Costa'nın Skrtel'i tuttuğu pozisyonda Başakşehirli futbolcular, penaltı bekledi. Evet bir "tutma" vardı. Bu da faulü, ceza sahası içinde olduğu içinde penaltıyı gerektiriyordu. Ancak dikkatle baktığımızda ihlalin yapıldığı anda topun oyuna girmemiş olduğunu görüyoruz. - Hakem Hocası Ali Kunak